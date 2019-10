Aprobada inicialmente la modificación del PGOM que permite la urbanización del Barrio do Cura

Aprobada la modificación puntual del PXOM que permitirá el desarrollo del Barrio del Cura. La sala de Plenos del Concello de Vigo acogió esta mañana una sesión extraordinaria con la que se ha podido sacar adelante la reconstrucción y recuperación de esta emblemática zona de la ciudad olívica.

Con los votos a favor del PSOE y del PP, la abstención del BNG y el voto en contra de Marea de Vigo, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal de 1993 (es el que está en vigor, puesto que el Plan del 2008 fue anulado por el Tribunal Supremo), permitirá el desarrollo urbanístico del ámbito del Barrio do Cura, en pleno centro de la ciudad.

La modificación fue defendida por la concejal de Urbanismo, María José Caride, quien ha subrayado que ese espacio está degradado desde hace años, y que se actuará sobre algo más de 23.000 metros cuadrados, de los que más de la mitad se destinarán a zonas verdes y espacios públicos. La actuación incluye una plaza-mirador, zonas de aparcamiento, espacios comerciales y viviendas, de las que una parte serán viviendas con algún tipo de protección, ampliación de viales, mejora de la accesibilidad y de las comunicaciones en la zona. "El Barrio do Cura no puede esperar, esta es una actuación que debemos ejecutar por interés público", ha proclamado la edila de Urbanismo. También se ha pronunciado en la misma línea el portavoz del grupo socialista, Carlos López Font, que haya celebrado que se ha dado luz verde a una transformación tam importante para la ciudad.

Nuevo PXOM

El concejal no adscrito, Xabier Pérez Igrexas (BNG), ha expresado sus "reservas" acerca de la aprobación de esta modificación, "cuando en 9 meses deberíamos tener el primer borrador del nuevo PGOM". "No es comprensible este parche 'ad hoc'", ha señalado, y ha recordado que el desarrollo de este ámbito afecta a cuestiones que, a su juicio, no han sido consideradas, como las afectaciones ambientales o patrimoniales.

Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha reclamado que esta ficha esté "dentro de un PERI de todo el Casco Vello, y que se plasme donde hay que plasmarlo, que es dentro de un nuevo PGOM".

Y desde el grupo del PP, que ha apoyado la modificación llevada a pleno este martes, su portavoz, Alfonso Marnotes, ha lamentado que esta modificación del PGOM del 93, que calificó como "un apaño", se tenga que realizar "como consecuencia de no tener el nuevo Plan". Además, Marnotres ha propuesto que la peatonalización de Porta do Sol se extienda a ese ámbito, al Paseo de Alfonso. "Estamos a tiempo de corregirlo, y de hacer los estudios técnicos", ha apuntado.

Ante esta falta de información sobre la tramitación del nuevo Plan General, la concejal de Urbanismo ha avanzado que habrá un primer borrador del documento "antes de finales de este año".