Aplazado el juicio contra una mujer acusada de ciberacoso en Vigo

El presunto acoso se inició a principios de 2018 cuando, según el escrito de fiscalía, la acusada, después de romper una relación efímera con el presunto acosado, y tras no afrontar la ruptura se dedicó a enviar cientos de mensajes a través de la aplicación de mensajería Whatsapp para pedirle que no lo dejase y le diese una segunda oportunidad. Él, por su parte, le dejó claro que no quería retomar la relación con ella, negativa que no asumió por lo que continuó enviando todo tipo de mensajes, usando incluso perfiles falsos de Facebook, otros números de teléfono que su ex pareja no conocía e incluso una carta manuscrita en la que rogaba que volviese con ella.

La fiscalía pide 18 meses de prisión por un delito de acoso

Por todo ello la Fiscalía pide para la acusada un total de 18 meses de cárcel por un delito de acoso y una orden de alejamiento de 3 años. La fiscalía considera en su escrito que dichos mensajes se enviaban de forma constante y sistemática, diariamente, en numerosas ocasiones y a cualquier hora causando gran desasosiego al presunto acosado. Igualmente destaca que la mujer ignoraba los continuos requerimientos que le pedían que cesasen el envío continuo de mensajes privados para retomar la relación. El Ministerio Fiscal no contempla ningún atenuante por la existencia de desequilibrios psiquiátricos.

La vista iba a celebrarse este jueves en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo pero finalmente no se ha podido celebrar debido al ingreso hospitalario de la mujer que iba a ser juzgada. El juicio ha quedado aplazado para otra fecha.