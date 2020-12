17 años ayudando a personas con discapacidad a encontrar un empleo

Pues sí, este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una jornada que tiene como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y también concienciar a la población sobre su situación en todos los aspectos de la vida. El lema que se promueve este 2020 es “Un día para todos”, con la intención de hacer ver que la discapacidad forma parte de la condición humana y que todos, en algún momento de nuestras vidas podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente y que debemos estar preparados para ello.

En búsqueda de empleo...

Con motivo de esta conmemoración he hablado con una asociación de apoyo a la la formación y a la inserción laboral de personas con discapacidad. Mechu Iglesias es la Directora regional de Inserta Empleo, de la Fundación Once. Ella me ha explicado en qué consiste el trabajo que realizan desde este colectivo. Por un lado, su labor personal con aquellas personas a las que ayudan en la búsqueda de empleo a través de la formación y también tienen un trabajo con las empresas, que son socios imprescindibles a la hora de conseguir la inserción laboral.

¿Y qué tipos de trabajo se ofertan desde este colectivo? Pues la verdad que tal y como explica Menchu, no existen límites. Su objetivo es la inserción laboral. Las personas a las que apoyan buscan trabajo de todo tipo, sin límites. Menchu tienen muy claro que no hay un puesto de trabajo para cada persona, pero sí que hay una persona para cada puesto. Este es su lema. Cada persona es diferente, tiene unas necesidades diferentes. Trabajan de manera personal.

¿Cómo les afecta la pandemia?

La pandemia se ha llevado por delante muchas oportunidades de empleo para todos y para las personas con discapacidad, quizás todavía más. Aunque Mechu confiesa que las cifras este año no han sido del todo malas. Es cierto que con el paso de los años, la sociedad ha cambiado mucho. Ahora mismo hay una apuesta segura por la inclusión, pero todavía hay que trabajar esta situación un poquito más.

Esta asociación lleva trabajando en Vigo alrededor de 17 años. Mechu reconoce que la ciudad olívica ofrece muchas oportunidades de empleo y que supone casi el 40% de la inserción laboral que logra el colectivo en toda Galicia.

Andrea Roxana logra su empleo poco tiene después de ponerse en contacto con este colectivo.

Y una de las personas que ha logrado un empleo a través de ellos es Andrea Roxana. Ella sufre una discapacidad tras un accidente de tráfico y al principio no pensó que este tipo de asociaciones fuesen para gente como ella, sino para aquellos que tienen una discapacidad mayor. Animada por una amiga se puso en contacto con el colectivo y ya lleva unos días trabajando en su nuevo empleo.

Este es el caso de Andrea Roxana, quien por cierto era profesora de baile pero que las circunstancias de la vida le han llevado a tomar otro camino. Me aseguró que está muy contenta con su nuevo trabajo. También que sus compañeros son muy amables con ella. y es que a fin de cuentas lo que debe prevalecer es la empatía porque nunca sabes lo que tu puedes llegar a necesitar por eso hoy es un Día para todos.