Un año de prisión por espiar a su exmarido introduciendo una grabadora en las zapatilla de su hijo

No es la primera ocasión en la que un matrimonio que se acaba de separar acude al juzgado tras no ponerse de acuerdo en distintas cuestiones como la custodia de un hijo, una vivienda que compartía... pero lo curioso de esta historia es que una madre utilizase a su hijo para espiar a su ex pareja. Ocurrió en Vigo y la mujer se sentó en el banquillo de los acusados.

Se le acusa de un delito de descubrimiento de secretos.

Una viguesa ha aceptado un año de prisión y el pago de una multa de 1.440 euros tras ser declarada culpable de un delito de descubrimiento de secretos. La razón, esta mujer introdujo una grabadora en las zapatillas que calzaba uno de sus hijos para grabar a su exmarido. Este jueves esta madre tenía que sentarse en el banquillo para dar cuenta de estos hechos, pero finalmente no se ha celebrado la sesión, prevista en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, porque han llegado a un acuerdo de conformidad entre las partes. La acusada ha reconocido los hechos recogidos por la Fiscalía en su escrito de acusación.

Así, de acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, el 12 de mayo de 2019 la mujer entregó a sus hijos en el Punto de Encuentro Familiar de Vigo. Previamente, "guiada por el ánimo de invadir la esfera personal e íntima de su exmarido", introdujo un dispositivo apto para grabar sonido en las zapatillas que calzaba uno de los dos hijos menores que tienen en común, de dos años de edad en el momento de los hechos. Tras esta peripecía, la mujer grabó "al padre sin su autorización ni conocimiento durante la visita que disfrutó con los hijos durante ese día".

La Fiscalía considera a la mujer autora de un delito de descubrimiento de secretos, por el que inicialmente se pedía para ella 3 años de cárcel y 6.000 euros de multa. Pero finalmente, la pena se ha visto reducida tras llegar a una conformidad por la que ha acordado un año de prisión y 12 meses de multa a razón de cuatro euros al día. La jueza ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión a condición de que la mujer no vuelva a delinquir durante un periodo de dos años.