El 20 aniversario de O Marisquiño se pospone hasta 2021 por el coronavirus

El 20 aniversario del festival de cultura urbana más internacional tendrá que esperar a 2021 para celebrarse. El Festival O Marisquiño estaba previsto celebrarlo entre el 7 y 9 de agosto en Vigo, pero la organización ha decidido aplazarlo debido a la situación en la que nos encontramos.

La grave situación mundial que ha originado el coronavirus ha obligado a la organización del festival O Marisquiño de Vigo a tomar la decisión de cancelar su edición XX aniversario y posponerla hasta el verano de 2021. Las dificultades sanitarias, organizativas y de seguridad que implica esta crisis no han dejado otra salida que suspender la celebración del evento. En las últimas semanas los responsables del festival han estado en contacto con las instituciones públicas, las marcas privadas y las federaciones de los distintos deportes que forman el programa de O Marisquiño: Skate, Dirt Jump, Basket 3x3, etc.

La participación de deportistas internacionales pendiente de la reanudación de vuelos.

La falta de certezas sobre el futuro de las diversas competiciones que forman parte del evento ha sido una de las razones que han llevado a posponer la celebración del certamen para 2021. No se puede asegurar que los deportistas internacionales puedan viajar a Vigo para esas fechas y se desconoce las medidas sanitarias que se tomarán en ese momento. No podemos olvidar que O Marisquiño reúne durante tres días en el centro de la ciudad a decenas de miles de personas. Por todas estas razones la organización del festival ha decidido que no es posible celebrar la XX edición de O Marisquiño con unas condiciones adecuadas de seguridad y con los estándares de calidad que siempre se han aplicado en el festival.

"Sin duda que la cancelación supone una gran decepción para toda la familia que forma O Marisquiño, pero siempre nos hemos distinguido por saber sobreponernos a las dificultades poniendo en primer plano la seguridad del público, de los deportistas y de los trabajadores y en esta ocasión lo volveremos a hacer y ya estamos pensando en la edición de 2021", señalan desde la organización del festival, "aspiramos a que tenga la brillantez que teníamos prevista para celebrar el XX aniversario este año. Tendrá que ser doce meses más tarde, pero sin duda que lo vamos a festejar por todo lo alto", añaden.