Andrés Aberasturi:"El problema en la vida es juzgar, poner en una balanza lo que aporta y lo que quita"

El periodista Andrés Aberasturi visita hoy la ciudad de Vigo donde participará en "una charleta" sobre su última publicación, la Poesía de la Vida. En este encuentro, que tendrá lugar a las ocho de la tarde en el Auditorio Municipal del Areal, Andrés Aberasturi compartirá con el público parte de las reflexiones que ha recogido en este libro, textos que ha recopilado en sus últimos años en RNE.

Esta mañana en Mediodía Cope Vigo ha compartido unos minutos con nosotros en los que hablamos de la vida, de los grandes sentimientos que la rodean como el odio, el amor, la soledad, la muerte, la felicidad... y de las "pequeñas cosas" que, recuerda, Andrés Aberasturi comparten espacios en nuestro día a día.

El periodista y escritor reconoce que el nacimiento de su hijo Cris, con parálisis cerebral, marcó "un antes y después en mi vida" y que desde entonces comenzó a priorizar otras cuestiones. Reconoce que cuestiones como el "éxito, la fama, los grandes EGM son pombas de jabón que ahora están pero desaparecen en cualquier momento" y añade que "lo importante es pode mirarse al espejo y ser coherente, vivir de forma coherente".

Entiende que es un objetivo difícil de lograr porque "no sabemos decir que no, da mucho miedo decirlo y reconocer algo que no nos gusta. Es una asignatura pendiente." "El problema es juzgar y poner en una balanza lo que te aporta y te quita".