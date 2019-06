A.Marnotes:"No vengo de Santiago, soy un hombre de Vigo que defenderá la voz de sus ciudadanos en el concello"

Alfonso Marnotes, hasta ahora director xeral de promoción laboral de la Xunta, se estrenará este próximo sábado en la corporación viguesa, como portavoz del grupo municipal del PP. Formó parte de la candidatura de Elena Muñoz el pasado día 26 de mayo, y tras la constitución de la gestora que se hizo cargo del partido fue designado para ponerse al frente del grupo popular en la corporación que se contituirá el sábado.

En declaraciones a Cope ha manifestado sentirse "muy animado e ilusionado" de asumir esta nueva responsabilidad que califica como "un trabajo importantísimo y arduo" porque recuerda que el objetivo es atender las reivindicaciones y voces de todos los ámbitos de la ciudad y así trasladarlas al consistorio.

Ante las voces que critican que sea designado como portavoz una persona que formaba parte del gobierno autonómico, deja bien claro que "yo no vengo de Santiago, soy un vigués que hace su vida en esta ciudad" y señala que tanto él como sus compañeros de viaje defenderán los intereses de los ciudadanos de Vigo desde un "grupo municipal cuya composición es plural, paritaria y homogénea".

No niega que el trabajo de la oposición, con cuatro concejales, será "una tarea difícil y ardua" pero subraya que no debe perderse la perspectiva de "que el marrón es de quien gobierna, y es a quien debe pedirse reclamaciones de lo que hace o no hace":