Alfonso Marnotes reclama al Gobierno de Caballero que reconsidere la subida de impuestos

Este viernes tendrá lugar en el concello de Vigo el Pleno donde se aprobará inicialmente el presupuesto municipal para el próximo año 2020. Unas cuentas que ascienden a más de 267 millones de euros. Un Pleno que será de mero trámite ya que el Gobierno local cuenta con mayoría absoluta para sacar adelante las cuentas.

Desde la oposición ya han presentado enmiendas al documento que mañana debatirán en la sala de plenos de Praza do Rei. Este mediodía, el portavoz de los populares, Alfonso Marnotes, lamentaba en los micrógfonos de Cope Vigo que estos presupuestos conlleven un notable incremento en los impuestos que tendrán que pagar los vigueses a partir del próximo año.

Alfonso Marnotes exige más inversión.

Los populares pide al alcalde, Abel Caballero, que en el presupuesto 2020 dedique menos a gasto corriente y más a inversión para las obras que prometió. Además, lamentan que en estas cuentas no figuren partidas comprometidas como el paseo de Bouzas a Samil, la reforma de la plaza de A Miñoca o el pabellón de Matamá

“El gobierno local contempla unos presupuestos que concentran todo al gasto corriente. Congela lo que dedica a las empresas, entidades y familias. Nosotros hemos pedido que se reconsidere esa subida de impuestos, que no se castigue más a las vigueses porque además el presupuesto, año a año, no se ejecuta y hay un exceso de ingresos sobre el total de los gastos. En los últimos años más de 120 millones de euros se han quedado en la caja. Además, nos encontramos que de las obras que se han prometido, nada de nada. Hemos pedido que se dedique menos gasto corriente y más inversión para obras que se han prometido y no se realizan”, afirmó Alfonso Marnotes.