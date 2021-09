Alfonso Marnotes: "El Plan Xeral se ha elaborado en secreto"

Después de que la pasada semana el Gobierno de Abel Caballero diese luz verde de manera inicial, en solitario, al nuevo Plan Xeral de Vigo, los populares se han propuesto dar a conocer este documento a todos los vigueses. Así, este martes comenzaron una serie de reuniones con vecinos para exponerles el nuevo PXOM. La primera parada fue con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vigo Eduardo Chao.

Reuniones vecinales para exponer el futuro Plan Xeral que aprobó el Gobierno de Abel Caballero en solitario

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, y la concejal, Teresa Egerique, se reunieron este martes con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vigo Eduardo Chao (Favec) para explicarles el PXOM y las razones por las que la formación votó en contra en el pleno extraordinario que se celebró la pasada semana para abordar este tema. La Favec agrupa en total a 35 asociaciones de vecinos de la ciudad olívica.





Los populares se han propuesto reunirse con todos los vecinos afectados por un Plan Xeral "que se ha elaborado en secreto", señala su portavoz, Alfonso Marnotes. Durante el encuentro, los concejales del PP pudieron constatar que el Ayuntamiento no tuvo reuniones previas con las asociaciones de vecinos para elaborar el Plan Xeral. “Los únicos encuentros que mantuvieron sólo fueron para presentar un documento que ya estaba cerrado y en el que los vecinos no podían participar”, afirmó Alfonso Marnotes. Además, durante la reunión con los vecinos, los concejales explicaron que el PP votó en contra, en el pleno de la aprobación inicial, porque “es una chapuza. El Plan Xeral se elaboró a toda prisa y va a paralizar la ciudad durante años”.

“Es un Plan General, con ordenanzas copiadas de otras ciudades, que va a paralizar la ciudad durante años, que es impreciso y deja todo a desarrollo posterior, lo que va a traer problemas de impugnaciones. Con nosotros que no cuenten para eso. Ni para disparar el precio de la vivienda, ni para llenar Vigo de fincas agrícolas y mandar el suelo industrial fuera de la ciudad. vamos a explicar esta chapuza por toda la ciudad porque se ha elaborado en secreto y se ha empleado mucho más tiempo en anunciarlo que en redactarlo”, concluyó el portavoz Alfonso Marnotes.





Los populares solicitan bonificaciones fiscales para los comerciantes de Elduayen mientras duren las obras

Por otro lado, el portavoz popular también se ha referido a la situación que atraviesan los vecinos y los comerciantes de Elduayen a raíz de las obras del túnel. "Los negocios están cerrando porque el paseo por esa calle es lamentable, entre lonas y vallas", lamentó el portavoz popular que pide que la obra se desarrolle en las mejores condiciones y que se ayude a los comerciantes con bonificaciones fiscales.

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, se reunió con comerciantes y vecinos de Elduayen, en un recorrido por la zona, para constatar la difícil situación en la que se encuentran por las obras que se hacen en la calle. “Los vecinos y los establecimientos de Elduayen están en precarias condiciones. Los pasos habilitados para los ciudadanos son muy deficientes, se han producido robos en los establecimientos y además temen que por culpa de la obra se sigan produciendo daños a las propiedades como los que se han producido en algunas las fachadas”, afirmó Alfonso Marnotes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, los comercios están cerrando porque es inviable mantener la actividad en estas condiciones y los que están abiertos sufren pérdidas de hasta el 50%. “Llevan casi dos años en obras y seguimos igual. Es necesario habilitar ayudas municipales y bonificaciones fiscales. Y volvemos a repetir que la obra de la peatonalización de la Porta do Sol es una obra incompleta. Hemos pedido desde hace dos años que se peatonalice Elduayen y el Paseo de Alfonso. La primera calle no puede ser una trinchera y el Paseo de Alfonso no puede quedar condenado a no ser peatonalizado jamás y ser una rampa para que los vehículos entren al túnel”, concluyó el portavoz.





Escucha aquí la entrevista completa.

Audio