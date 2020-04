Agua y jabón para lavar a nuestra mascota al llegar de la calle

Los perros y gatos no pueden trasnmitir el coronavirus. Pese a las informaciones contradictorias que se han dado en varios países, los veterinarios lo tienen claro: estos animales no pueden transmitirnos el Covid - 19 a los humanos. Ello no quita que se deban tomar medidas de higiene cada vez que se sacan a pasear.

No podemos olvidar que no debemos salir de las inmediaciones de nuestra vivienda (100 -150 metros) ya que, tras decretarse el estado de alarma, se deben extremar las medidas de precaución, por ello tampoco se pueden dejar que los perros entren en contacto con otros animales que esten en la calle. La intención es evitar al máximo los contagios. Además, los perros deben bajarse siempre con correa.

Medidas de higiene en los perros una vez que llegamos a casa.

Cuando regresamos de cada uno de los paseos, debemos tener en cuenta que nuestra mascota ha estado en contacto con superficies por lo que ahora debemos extremar las medidas de higiene. Al llegar de la calle es conveniente que limpiemos sus patitas, con agua y jabón es suficiente. Por las redes sociales ciculan varias imágenes en las que se pueden ver las consecuencias que sufren algunos perros cuyos dueños han limpiado sus patas con lejía, no es necesario. Agua y jabón basta para limpiar las patas cuando llegamos de la calle. También debemos limpiar su hocico y si es posible, podemos pasar una toallita húmeda por su cuerpo.

Marta Ventas, veterinaria en Vigo, insiste en que los perros y gatos no son transmisores de la enfermedad, pero debemos tener cuidado porque si una persona que tiene el virus estornuda encima de nuestro perro y después nosotros tocamos al animal, nos exponemos a contagios.

La entrevista completa puedes escucharla aquí: