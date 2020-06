Agrede al conductor del bus por pedirle que se ponga la mascarilla y baje los pies del asiento

Un hombre agrede al conductor de un bus en Vigo cuando este le recrimina que no llevaba puesta la mascarilla y que estaba poniendo los pies sobre un asiento impidiendo que otros usuarios pudiesen sentarse en él.

Asestó varios puñetazos al conductor.

El lamentable suceso tuvo lugar en uno de los autobuses de la línea urbana de Vigo que realiza la tura por la calle Travesía de Vigo. Ocurrió pasadas las dos y media de la tarde de este lunes cuando el ahora detenido, un vigués de 43 años, fue recriminado por el conductor del autobús ya no sólo por no hacer uso de la correspondiente mascarilla, de uso obligatorio en espacios cerrados donde, por limitación, no se puede guardar la distancia de seguridad, sino que también llevaba los pies encima de los asientos, impidiendo sentarse a otros usuarios. Ante esta actitud, el conductor le exigió que hiciese un uso adecuado del autobús y que se colocase la mascarilla.

En ese momento, el hombre se levantó de su asiento y se dirigió al puesto del conductor, al que le asestó varios puñetazos. El conductor se defendió como pudo, auxiliado por otros usuarios que lograron sacar al agresor del autobús, mientras otros llamaban a la Policía Local de Vigo. Tras recibir el aviso, una patrulla se desplazó al lugar donde tanto el conductor agredido como los usuarios testigos de lo ocurrido, relataron a los agentes lo que había pasado. Después, los policías interrigaron al ahora detenido. Eso sí, antes de entablar conversación con él, le indicaron que hiciese uso de la mascarilla, ante esta petición, el hombre se levantó y en este caso empujó a uno de los agentes para acto seguido propinarle un puñetazo en el pecho.

Por todo ello, otros miembros de la unidad policial que se había desplazado a la zona procedieron a la inmediata detención de este hombre por la omisión de un delito de Atentado. El conductor, que mostraba en el pómulo izquierdo las consecuencias de su agresión, también indicó a los policías su intención de presentar la correspondiente denuncia por los hechos.