África Gonzalez considera "lógico" administrar 3º dosis a quien tiene patología en el sistema inmunitario

Durante el último año y medio hemos tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con la Dra. África González Fernández, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo y hoy lo hacemos de una manera especial porque acaba de salir a la luz su libro que lleva por título: “Inmuno Power”.

De qué te protege tu sistema inmunitario?, ¿Qué causa el cáncer y qué puede ayudar a destruirlo?, ¿Cómo influye la edad en nuestras defensas?. Estas son algunas de las preguntas a las que da respuesta la doctora África González en su libro que sirve comon manual para desvelar los secretos de nuestra inmunidad, así como qué pasa cuando nos falla, y explica las técnicas inmunológicas y los últimos avances en Inmunoterapia.





"La pandemia COVID-19 nos ha concienciado. La sociedad quiere conocer más y mejor cómo nos defendemos frente a los patógenos; entender cómo se hacen las vacunas y cómo se obtienen, o qué es la inmunoterapia. Este libro intenta resolver muchas de las dudas que han surgido, sobre todos estos temas que están en la actualidad y que son un gran motor de la economía de la salud, y de las terapias personalizadas", afirma la inmunologa. "El sistema inmunitario ha sido uno de los grandes olvidados y desconocidos. Hoy sabemos que es mucho más que un mecanismo de defensa frente a potenciales patógenos (virus, bacterias, hongos, parásitos). Tiene un papel crucial en regular que no se ataque al propio organismo, ejerce vigilancia antitumoral y de trasplantes no compatibles; y está interrelacionado con los sistemas endocrino y nervioso, así como con la microbiota", añade. Según África González, "una manera visual para entender el sistema inmunitario es pensar en un ejército organizado con centinelas, soldados y francotiradores de un castillo que trabajan de forma incansable para defendernos de posibles ataques enemigos (patógenos) y también de posibles revueltas internas (señales de peligro). Entre ellos se lanzan mensajes, hay jefes que dirigen la operación, unos actúan primero y si no pueden, piden ayuda, a otros soldados más específicos (los linfocitos T y B). Es muy importante que la respuesta que se inicie debe adecuarse al número y sobre todo, al tipo de enemigo que ha entrado. No es lo mismo que haya entrado un virus (pequeño que rápidamente se esconde en el interior de las células), que una bacteria, hongo o parásito. Hay que hacer una respuesta adecuada en cantidad y calidad. Entender cómo cooperan, se ayudan y lanzan mensajes, es la base del funcionamiento de nuestra inmunidad".

Con Inmuno Power el lector también aprenderá a mantener las defensas en forma, eliminando muchos bulos y mitos. «Nutrición adecuada y variada, ejercicio moderado, evitar estrés-drogas-alcohol, horas adecuadas de sueño y correcta vacunación son las claves para mantener un sistema inmunitario en forma –explica la doctora González–. Pero cada organismo es una fábrica única, que responde de un modo algo diferente a los mismos estímulos; esta variabilidad protege a la especie a largo plazo. Hay factores intrínsecos y extrínsecos que afectan a nuestra inmunidad: genética, sexo, edad, memoria inmune, tipo de patógeno y su virulencia, etc., tienen un papel muy importante en cómo respondemos y nos defendemos frente a posibles ataques».

La autora también habla del funcionamiento de las vacunas, en medio del programa de vacunación frente al SARS-CoV-2, el virus que produce la pandemia COVID, pero alerta de que no podemos olvidar otras pandemias como la de la gripe y las vacunas para el próximo invierno. Además, en Inmuno Power se explica qué es la fiebre y sus causas, y cómo se modifica el sistema inmunitario a lo largo de la edad, sobre todo especial atención al de los niños y el efecto de las guarderías. Pese a su gran complejidad, conocer las bases de este sistema inmunitario, ayudará a entender no sólo cómo nos defendemos, sino también, a descifrar qué falla en enfermedades donde se está comprobando que se encuentra implicado: inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunitarias y autoinflamatorias, alergias, tumores, trasplantes, etc.

Tercera dosis de la vacuna

En cuanto a la posibilidad de administrar terceras dosis de la vacuna contra la covid, África González, cree que esta decisión se debe tomar teniendo en cuenta diversos aspectos como que "se trata de una pandemia global con escasez de vacuna y que hay países que no llevan el mismo ritmo de vacunación". Recuerda que hay que proteger a las personas más vulnerables, "a las personas mayores de 65 años en todos los países".

Por otra parte, señala que "las personas inmunodeprimidias, o bien porque tengan una enfermedad o porque durante la pandemia estaban recibiendo tratamiento, o un trasplante, se sabe que la eficacia de la vacuna es más baja" por eso en estos casos habría que hacer un estudio más personalizado.

"Estamos a la espera de la Agencia Europea del Medicamento", destacó África González quien considera que "lo más lógico sería empezar por las personas que tienen alguna patología del sistema inmunitario".

Escucha aquí la entrevista completa:

