50% de aforo, grupos de 5 y 30 minutos como máximo: las normas para acudir a los cementerios de Vigo

El Concello de Vigo trabaja ya en los protocolos a seguir el Día de Todos los Santos y también en las vísperas para evitar aglomeraciones en los cementerios de la ciudad olívica. En todo caso, se trata de medidas que quedan supeditadas a otras normas que se puedan decretar durante los próximos días que restan hasta el 1 de noviembre.

Aforos reducidos en los cementerios.

El aforo de todos los cementerios de Vigo estará limitado al 50% y las visitas se realizarán en grupos de convivientes como máximo de 5 personas. En este punto el Alcalde, Abel Caballero, hizo incluso especial hincapié, pues aseguró que "aunque se traten de convivientes, si superan esta cifra deberán acudir en dos grupos". Incluso se pide caminar por el lado derecho de la dirección para evitar aglomeraciones.

Dado que el aforo de los cementerios es limitado, se hace comprensible también una limitación del tiempo que se puede permanecer en ellos. Este no tiempo no deberá exceder la media hora (30 minutos). Es obvio que no se podrá acceder al interior de los camposantos sin mascarilla, además a la entrada habrá geles hidroalcoholicos para la desinfección.

Se podría llegar a solicitar DNI a la puerta del camposanto.

El Concello intensificará la desinfección de las zonas comunes y también se reforzará el servicio de bus que realiza la conexión con los distintos cementerios de la ciudad olívica. Agenets de Protección Civil y también de la Policía Local controlarán que se cumplen con los protocolos establecidos. Abel Caballero no descarta incluso que se lleguen a pedir DNIS a la entrada de los camposantos para confirmar que las personas que acuden juntas son convivientes.