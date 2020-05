¿Afecta el Covid-19 a las personas que padecen Enfermedad Inflamatoria Intestinal?

Como cada 19 de mayo desde hace más de 40 años, este martes se conmemoera el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Se trata de una patología que engloba la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Supone la inflamación crónica del aparato digestivo que puede conllevar una situación más aguda con brotes o etapas en los que la enfermedad remite.

Hasta la fecha se desconoce la procedencia de esta patología, aunque algunos estudios apunta a que puede ser provocada por la la interacción de factores inmunitarios, ambientales y genéticos. La Enfermedad Inflamatoria Intestinal es más común en países desarrollados y pese a que no es hereditaria puede que exista mayor predisposición a padecerla dentro del ámbito familiar. Actualemente en España más de 150.000 pacientes sufen esta patología.

Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Coronavirus.

Y con motivo de esta jornada, desde el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo han querido realizar un vídeo para enviar un mensaje tranquilizador a todas las personas que sufren esta enfermedad y que puedan estar preocupados ante la pandemia mundial que estamos viviendo. La doctora Luisa de Castro, que pertenece a la unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del área sanitaria de Vigo, explica que no existen datos que hagan pensar que las personas que sufren esta patología puedan tener mayor riesgo de contagio por coronavirus.

Cierto es que al tratarse el Covid.19 de una enfermedad nueva no existen estudios previos, pero la información que aportan otros países que han sufrido antes la pandemia que nosotros, como pueden ser China o Italia, permiten fijar algunas consideraciones como esta. También asegura la doctora Luisa de Castro que la gravedad del virus no es mayor en personas que padecen Enfermedad Inflamatoria Intestina como si puede serlo en pacientes con problemas del corazón o de los pulmones. Además, asegura que la enfermedad no se vería agravada por sufrir coronavirus.