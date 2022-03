La acusación popular pide que no se indulte al exfuncionario condenado en el 'caso enchufe': "No hizo méritos"

La acusación popular, ejercida por la asociación Xuntos por Galicia, ha remitido un escrito a la Audiencia de Pontevedra trasladando su oposición a la concesión del indulto solicitado por el exfuncionario que fue condenado por 'enchufar' a la cuñada de Carmela Silva en una concesionaria del Ayuntamiento de Vigo, y ha alegado que este exfuncionario, militante del PSOE y de UGT, "no ha hecho méritos" para merecer la medida de gracia, sino que, al contrario, ha incurrido en acciones "agravantes".

En su escrito, esta asociación señala que Francisco Javier G.O. "no es la persona que se describe" en su petición de indulto y que "no es cierto" que haya dedicado su vida a la defensa de los trabajadores y a desempeñar su trabajo como servidor público. Según matiza, "ha dedicado su vida a buscar el interés propio, de su familia y el de su partido político", del que pretende ahora "obtener su recompensa en forma de indulto, aprovechando que dicho partido ostenta la mayoría en el Consejo de Ministros".

La acusación popular señala que el condenado no tuvo "un error o desliz de un día", sino que consiguió que el Ayuntamiento pagara más de 100.000 euros a la cuñada de la presidenta de la Diputación y primera Teniente de Alcalde "por no ir a trabajar", según quedó acreditado en la sentencia, que le impuso 5 años y 3 meses de cárcel.

Entre las alegaciones presentadas, Xuntos por Galicia ha recordado que este exfuncionario estuvo investigado en varios procedimientos por corrupción que quedaron finalmente archivados y que ha estado en el punto de mira como uno de los principales beneficiarios de la política del gobierno local de nombramiento de jefes de servicio municipal, mediante el procedimiento de acumulación y encomiendas.

Así, el condenado ostentó varias jefaturas de forma fraudulenta, según esta asociación, y durante un período de tiempo que excedía con mucho la "provisionalidad" que deben tener ese tipo de nombramientos.

Críticas del PP y petición de explicaciones del BNG

Por otra parte, el grupo del PP en la Diputación de Pontevedra ha vuelto a pedir este lunes a Carmela Silva que deje usar la institución provincial "para la confrontación política" y dé explicaciones sobre la "trama corrupta" para 'enchufar' a su cuñada en el Ayuntamiento olívico.

Según el portavoz 'popular', Jorge Cubela, las acusaciones de Silva hacia el gobierno de la Xunta son una "cortina de humo" para no dar la cara sobre ese caso, o sobre las supuestas "coacciones" que el entorno del PSOE de Vigo estaría ejerciendo sobre asociaciones de la ciudad para que se adhieran a la petición de indulto del exfuncionario.

Precisamente, con respecto a esas supuestas coacciones, el concejal del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, ha instado al alcalde, Abel Caballero, a que aclare "si se utilizaron medios municipales para captar apoyos" en la petición de indulto.

"Entendemos que Abel Caballero tiene que dejar de huir y dar explicaciones por una cuestión esencial, de mínima decencia, higiene democrática y transparencia", ha reclamado el edil nacionalista, que ha pedido que se aclare si se usaron teléfonos o equipos informáticos del Ayuntamiento en ese proceso de recogida de adhesiones, o si miembros del gobierno local "ejercieron algún tipo de presión" sobre las entidades.