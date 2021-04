Abel Caballero, entre las personas que se vacunarán este domingo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este mediodía en rueda de prensa que ya ha recibido el mensaje del Sergas en el que lo convocan para administrarle la vacuna del coronavirus el próximo domingo 18 de abril. El alcalde recibirá la primera dosis de la vacuna de Pfizer como corresponde con el calendario de vacunación establecido por las autoridades sanitarias y el grupo de edad en el que se encuentra. Abel Caballero nació en 1946, el último año incluido en el colectivo de personas que se vacuna el domingo.

Durante su intervención, el máximo regidor vigués afirmó que "yo pondré la vacuna que me toque" y animó a todos los vecinos de Vigo a acudir sin vacilar cuando sean citados para administrarles cualquiera de las vacunas contra la Covid-19 autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento.





Continúa la vacunación masiva en el Instituto Feiral de Vigo





A partir de mañana, y según fuentes oficiales del Sergas, los colectivos que han sido citados para este viernes son los considerados como grupos de alto riesgo, es decir, pacientes que presentan patologías severas. El sábado, la administración de dosis proseguirá con el grupo de edad de 60 a 65 años y ya el domingo el colectivo de personas de entre 75 y 79 años.

También en la relación con la vacunación, la Xunta ha anunciado que citará de nuevo a los mayores de 80 años que no acudieron a vacunarse. Y citarán no solo a los mayores que tuvieron algún problema en la citación sino también a los 6.000 mayores de 80 años que no quisieron vacunarse en su momento. El objetivo: alcanzar cuanto antes la inmunización de este colectivo considerado vulnerable.