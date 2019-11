1kg de comida para el Banco de Alimentos a cambio de participar en el Mercado de Nadal de Gondomar

Gondomar ha hecho públicas ya las bases para la instalación del "Mercado do Nadal" que se ubicará en la Praza da Paradela y que, inicialmente, contará con 20 casetas de madera, identificadas con un mantel rojo en sus mostradores, uno de los colores que marcará el programa de actividades y alumbrado navideños que prepara ya el gobierno local.

Objetivos del Mercado do Nadal.

La iniciativa, que se desarrollará los días 1, 8 y 15 de diciembre, busca dinamizar la economía local a la vez de servir como atractivo turístico que pueda acercar más visitantes a la localidad durante las fechas navideñas.

Según las bases, a las que se puede acceder en www.concellodegondomar.gal, el "Mercado do Nadal" se centrará en la venta de productos típicamente navideños, creando un espacio de intercambio entre los distintos comerciantes y los vecinos/as, así como de quienes visiten Gondomar en Navidad, "favoreciendo el desarrollo local y la economía de nuestro ayuntamiento", apuntan desde el consistorio.

Presentación de solicitudes.

Los interesados en participar podrán presentar sus solicitudes en el registro municipal del concello, siendo el procedimiento de selección por "rigurosa orden de entrada, teniendo siempre preferencia los negocios de Gondomar".

La decoración de los puestos correrá a cargo de sus ocupantes teniendo que ser "los más atractiva posible, adecuándose a la temática y estética de las fechas en las que se desarrollará".

Carácter solidario.

No se quiere dejar de lado el carácter solidario de Gondomar que, sobre todo en estas fechas, siempre tiene presentes a quienes más necesidades pueden tener. Por ello los comerciantes que quieran participar en el Mercado do Nadal deberán "en el momento de la inscripción entregar 1 kilo de productos no perecederos o típico de Navidad, con el fin de colaborar con el Banco de Alimentos Municipal."

El plazo para presentar la documentación precisa será de ocho días hábiles a partir de la publicación de las bases, y deberá entregarse en el registro municipal del concello en horario de 08.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.