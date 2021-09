La afición del celta ya tiene un nuevo héroe, Matias Dituro. El guardameta argentino detuvo este pasado Martes un penalti decisivo a Roger que podría haber puesto el 1-1 en el marcador.

Como decía Iago Aspas una vez finalizado el partido contra el Levante: "con estas nuevas normas el Celta sale a penalti por partido", y es que en estas seis primeras jornadas al equipo de Eduardo Coudet le han señalado cuatro penas máximas en contra. Sin embargo tan solo en una de ellas el balón terminó en la red, en las tres restantes Matias Dituro se erigió como un muro para los lanzadores.

El argentino, que ya estableció un record en el año 2014 al atajar siete de los ocho lanzamientos que recibió en el torneo de clausura boliviano, buscará ampliar estas cifras, algo que a este ritmo no le resultará complicado. Eduardo Coudet explicaba que Dituro es todo un "parapenaltis" pero que prefiere que su portero no tenga que realizar más intervenciones desde los once metros.