Marián Mouriño presume de ambición y estabilidad ante la histórica cita del Celta en Friburgo

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, ha atendido a los medios de comunicación antes de viajar a Friburgo para la disputa de los cuartos de final de la Europa League, este jueves desde las 9 de la noche. Se ha mostrado "muy contenta" y ha asegurado que en el club están "todos muy ilusionados" ante un partido para el que contarán con el apoyo de más de 900 aficionados, un desplazamiento que ha calificado de "espectacular", como en el resto de salidas continentales y en el que habrá un buen número de gallegos emigrados siguiendo al Celta. "Con ambición y ganas de que llegue mañana", resumía la máxima mandataria celeste.

La dirigente ha destacado la importancia de sentir el aliento de los suyos. "Es importantísimo, lo sentimos muchísimo cuando están y nos acompañan durante todo el partido", ha afirmado Mouriño, que no ha dudado en compartir su pronóstico para el encuentro: "Ya sabéis, 1-2, siempre me quedo con el 1-2", reveló Mouriño, que solo pide una victoria.

Un proyecto sólido en un momento histórico

Mouriño ha puesto en valor la estabilidad del proyecto, que ha alcanzado la salvación virtual en la liga con 44 puntos y certifica su decimoquinta temporada consecutiva en la élite, un récord histórico del club. "Esta solidez y estabilidad que se ha conseguido en el Celta es digna de admirarse", ha señalado, recordando el legado de su padre, Carlos Mouriño, presidente entre 2006 y 2023 y ahora presidente de honor.

Muchísimo orgullo, la verdad que todo ha sido como un sueño"" Marián Mouriño Presidenta del Celta

Esta es la quinta vez en la historia que el equipo alcanza los cuartos de final de una competición europea (en 2017 llegó a semifinales en esta competición), un hito que la presidenta vive con "muchísimo orgullo, la verdad que todo ha sido como un sueño". Además, ha confesado que la experiencia es increíble y que a veces se pregunta: "¿Cómo hemos llegado hasta aquí?".

Quejas a LaLiga y a los árbitros

La presidenta también ha abordado la polémica por el horario del Villarreal-Celta, explicando que el club traslada sus peticiones a la Liga para proteger los descansos. Ha subrayado que no es solo un tema de las famosas 72 horas, sino también de "entrenamientos y viajes", y ha expresado su deseo de que la competición "ayude y apoye a los equipos que juegan a Europa".

No entendemos cuál es el criterio del CTA y cómo debería de ser"" Marián Mouriño Presidenta del Celta

Respecto al estamento arbitral, Mouriño ha sido crítica con la falta de un criterio único por parte del Comité Técnico de Árbitros. "Tenemos que tener los criterios todos claros para no caer en que en un partido una cosa puede ser y en otro no", ha declarado, añadiendo que "de verdad no entendemos cuál es el criterio y cómo debería de ser", poniendo el foco en la jugada entre Núñez y Hugo Álvarez, que acabó en lesión del celeste.

Finalmente, la presidenta ha confirmado que ve a los jugadores muy enchufados y animados y como un "grupo muy unido", listos para el reto. Destaca que el Celta se cree capaz de ganar aunque sea remontando y de afrontar cualquier reto que se le plantee. También ha recalcado que jugar la vuelta en Balaídos es "importantísimo para cerrar con nuestra gente" la eliminatoria.