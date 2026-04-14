El kárnyx de Abraham Cupeiro vuelve a Balaidos para la 'guerra' entre Celta y Friburgo

Suenan en Vigo tambores de guerra. Deportiva, pero guerra al fin y al cabo. Y este jueves retumbará también un instrumento antiguo al que da vida el artista lucense Abraham Cupeiro.

Balaidos volverá a vibrar con una actuación sobrecogedora en los minutos previos al Celta - Friburgo de este próximo jueves. Cupeiro saltará al césped del estadio vigués para anunciar partido grande con el sonido de su kárnyx.

Es este un instrumento datado de la Edad de Hierro Celta, aproximadamente unos 300 años antes de Cristo. Su uso, principalmente, era el de avisar del avance de las tropas y el de animar a los soldados a prepararse para la batalla. De ahí su largo porte vertical, que permitía ser visto desde la distancia y que, al tiempo, sus notas resonasen sobre las tropas.

ACTUACIÓN ESPECTACULAR EN BALAIDOS

Abraham Cupeiro ya sabe lo que es pisar el verde de Balaidos. Lo hizo en noviembre del año 2024, antes de un Celta - Barcelona.

Aquella intervención dio la vuelta al mundo. Primero, por ser un partido ante un equipo que mueve masas con el FC Barcelona. Y, por otro, por lo espectacular de la misma, que no dejó indiferente a nadie de los presentes en el municipal vigués y que se hizo viral después en las redes sociales.