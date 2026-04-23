Giráldez traza el rumbo del Celta: "Prefiero recuperar la imagen y perder la plaza"

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, ha comparecido en rueda de prensa con un sabor agridulce tras la derrota en Barcelona. Aunque se ha mostrado 'fastidiado' por irse 'de vacío', ha puesto en valor la actuación de su equipo, afirmando estar 'contento por la imagen, contento por recuperar sensaciones'. El técnico ha destacado que el primer objetivo era 'recuperar un poco nuestra identidad'.

Giráldez ha elogiado especialmente la primera mitad del encuentro, que ha calificado como 'una muy buena versión nuestra'. Según el preparador, el equipo fue capaz de 'salir de la presión bastantes veces', generar peligro y 'defender más o menos bien, sin sufrir en exceso'. El gol encajado lo ha atribuido a 'una acción de mucho talento' del rival.

Un punto de inflexión en el partido

En la segunda mitad, el partido ha cambiado. Giráldez ha señalado que al equipo le 'ha costado ubicarnos bien' tras el largo parón por una emergencia sanitaria en la grada. Además, ha apuntado a los ajustes del rival: 'La entrada de Fermín y luego la de De Jong hace que tenga mucho más jugador que tiene capacidad de retener el balón en el pie'.

El técnico ha reconocido que el desgaste físico ha sido un factor clave. 'Nos ha costado a nivel físico ajustarnos para poder robarles', ha explicado. A pesar de todo, ha subrayado que el equipo ha llegado 'vivo en el partido hasta los últimos minutos', aunque ha faltado acierto en 'ese centro, en ese último pase', en varias llegadas de Javi Rueda.

Claudio analizó también la mejora defensiva del equipo, destacando que en los últimos partidos se había dejado de "hacer muchas situaciones defensivas que estábamos haciendo bien". Vio a los suyos ordenados y cree que la fiabilidad en la zaga pasa por muchas pequeñas cosas a las que no se puede dejar de dar importancia. "Es el camino a marcar", sentenciaba el de Porriño.

Europa como objetivo

Prefiero haber recuperado la imagen hoy y perder la plaza, que haber estado al nivel que estábamos y mantenerla" Claudio Giráldez Entrenador del Celta

A pesar de que la derrota supone perder la plaza europea que ostentaba el Celta, Giráldez se ha mostrado optimista y ha dejado una declaración de intenciones: 'Prefiero haber recuperado la imagen hoy yperder la plaza, que haber estado al nivel que estábamos y mantenerla'. El técnico está convencido de que el equipo va a 'estar en la pelea por Europa' y lo importante es cómo acabe el curso. "Tenemos que valorar y disfrutar dónde estamos, después de una temporada tan exigente, con 49 partidos en las piernas" decía Claudio que destacaba el haber dado la cara ante uno de los rivales más potentes del mundo. "Este es el camino y me quedo contento por la reconstrucción del equipo y haber sido generosos", sentenciaba el míster.

Ha sido el Celta que nos gusta" Claudio Giráldez Entrenador del Celta

El preparador ha insistido en que la solidez defensiva es la hoja de ruta. 'El equipo ha estado mucho más compacto y solidario en lo defensivo y es el camino que tenemos que marcar', ha sentenciado. Finalmente, ha valorado la 'personalidad' y el 'atrevimiento' de sus jugadores, concluyendo que, pese a todo, 'ha sido el Celta que nos gusta'. Este domingo desde las 9 de la noche, siguiente test en Villarreal.