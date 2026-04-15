EsDificilNoImposible, la campaña de COPE Vigo para obrar la remontada del Celta ante el Friburgo

"Para que las cosas sucedan, primero hay que soñarlas". Esta ya famosa frase la dijo Eduardo Berizzo cuando, en el año 2017, su Celta alcanzó las semifinales de la Europa League y las de Copa del Rey. Desde entonces, ha quedado como lema para las grandes citas celestes que se repiten con el paso de los años.

En el mundo del deporte, cuanto mayor es la dificultad que enfrentes, mayor puede ser la recompensa. Eso piensa el cuerpo técnico del Celta y toda una afición que se ha ganado el derecho a soñar, pese a lo complicado que puede ser el remontar, en competición europea, un resultado tan adverso con el 3-0 encajado en Friburgo el pasado jueves.

Por eso, y para sumarnos a la ilusión de toda la afición del Celta, COPE Vigo ha lanzado esta semana en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra y en sus redes sociales la campaña #EsDificilNoImposible, con la que pretende sumar su pequeño grano de arena para que el equipo pelee la remontada.

Hemos pedido a personas relacionadas con el deporte de la provincia que nos den sus argumentos para creer que superar la eliminatoria es posible. Se han sumado periodistas, entrenadores y profesionales de otros deportes, como Juan Quintas, capitán del Balonmán Cangas, o Cristina Cantero y Carlos Colinas, entrenadora y director deportivo del Celta de baloncesto.

Todos coinciden en que darle la vuelta al resultado del Europa Park Stadion es realmente complicado, pero es en el deporte donde se puede soñar con algo tan grande como remontar un 3-0.

Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de Faro de Vigo, dice estar convencido de que "la puerta del manicomio colectivo se abrirá en Balaídos el jueves por la tarde, algún día le va a tocar al Celta". Por su parte, Germán Dobarro, de Deportes COPE Galicia, rememora otras gestas narradas en Tiempo de Juego y, aunque sabe que es "muy difícil", lo primero "es creer, y hay antecedentes que nos invitan al optimismo".

CLUBES ACOSTUMBRADOS A GRANDES GESTAS

De sufrir para conseguir sus objetivos saben un rato en el Balonmán Cangas. Club humilde que, año tras año, consigue pelear y alcanzar la permanencia en la máxima categoría del balonmano masculino nacional. Por ello, su capitán, Juan Quintas, nos asegura que "en este pueblo y este club sabemos cómo son las cosas de difíciles, y por eso sabemos que el Celta es capaz de esto y de mucho más".

El Celta femenino de baloncesto es un club más acostumbrado a ganar. Pero también ha sufrido los sinsabores del deporte, como el descenso de la pasada temporada. Su director deportivo, Carlos Colinas, considera que "el celtismo tiene una misión este jueves", y que "hay una ciudad, un club, un sentimiento y una afición que va a empujar" para que se puede lograr la ansiada remontada.