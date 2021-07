David Gómez: "Las promesas de Caballero siempre han sido falsas promesas"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció en las última horas que ha encargado la remodelación total de las instalaciones deportivas de atletismo de Balaidos. Según palabras del propio regidor, el presupuesto de la obra rondará los cuatro millones de euros y se completará en cuatro faes, construyendo una nueva grada más grande y cubierta en su totalidad, un módulo cubierto para entrenar y equipamiento nuevo para los deportistas.

Sin embargo, hay quien no se acaba de creer las promesas de Caballero. Es el caso de atleta David Gómez, una de las voces más críticas con el estado de las instalaciones y con el poco valor que se les da desde el Concello de Vigo. En declaraciones a COPE, dice David Gómez que "Abel Caballero ya ha prometido muchas veces reformar la pista, y siempre son falsas promesas". De cara al futuro, no acaba de mostrarse optimista porque los hechos así lo demuestran. "No es el primero ni el último que prometo que va a arrleglar las pistas", dice Gómez, que asegura que "lo que seguirá haciendo Caballero es maltratar a los atletas y al atletismo sin entrenar, sin tener horarios ni materila durante esta supuesta reforma". Las dudas de David van incluso más allá, y se cuestiona "¿cómo vamos a entrenar ahora con las obras? Lo veo inviable, ya tenemos problemas ahora, con la obra tendrá la excusa perfecta para cerrar la pista".