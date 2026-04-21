El Concello de Vigo da la espalda al deporte por enésima vez

Siguen las quejas de distintos colectivos deportivos de la ciudad de Vigo sobre la mala gestión en el área realizada por el Concello. Los últimos en manifestar su malestar han sido los usuarios de las pistas de atletismo y el Club Celta Patín.

A los atletas, como casi siempre que hay que ejercer el efecto denuncia, les puso voz en estos días el decatleta rosaleiro David Gómez. A las ya maltrechas instalaciones y esa anunciada reforma que nunca llega, se le suma el próximo mes de mayo un evento en la ciudad que puede dejar destrozadas las instalaciones deportivas de Balaidos.

Para el 27 de mayo está previsto una yeguada militar y una exhibición de guías caminos y drones. Según el exatleta, la pista "estará cerrada y acabará destrozada", según manifestó a través de sus redes sociales, donde se muestra muy crítico con la persona gestión deportiva del alcalde y si responsable de deportes, Manel Fernández.

La última queja llega del Club Patín Vigo, a las puertas de que con la primavera empiecen las grandes competiciones nacionales e internacionales. Según expone el club en un comunicado hecho público en las últimas horas, el Concello ha decidido convertir las instalaciones deportivas de Asturias Travesas en un campamento militar que durará del 27 de abril al 7 de junio.

En las pistas que utilizan los deportistas para entrenar el ayuntamiento ha colocado contenedores militares que reducen el espacio de la pista, y se quejan además de que "su instalación ya ha deteriorado el pavimento de la pista", dando por sentado que al término de la actividad la pista puede estar inservible.

Club Celta Patín Los daños en el pavimento son visibles tras la instalación de los contenedores

SIN SOLUCIONES DEL CONCELLO

También hay malestar en el club por la escasa gestión por parte de los responsables municipales para ayudar a que clubes y deportistas puedan mantener su actividad en un momento clave de la temporada.

"Las decisiones del cierre se han tomado sin que en ningún momento nadie del Concello haya puesto en contacto con el club para buscar alternativas", denuncian.