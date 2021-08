Comité de Competición sanciona a Hugo Mallo y deja sin castigo a Iago Aspas

Seguro que en el Celta estaban muy pendientes de las sanciones establecidas por Comite de Competición referentes a los partidos de la jornada 1.

Como era de esperar Hugo Mallo no podrá estar el próximo Lunes en el Sadar para enfrentarse a Osasuna. El capitán celeste es castigado con un partido de suspensión tras la doble cartulina amarilla que vió el pasado Domingo contra el Atletico de Madrid.

La buena noticia es que Iago Aspas no ha tenido ningún tipo de sanción por ese gesto feo sobre Mario hermoso. La clave de todo esto, la acción no quedo reflejada en el acta arbitral del partido, por lo que Competición no ha entrado a valorar la misma a pesar de que en las imagenes de televisión queda claro que Iago Aspas mete el dedo en el ojo del defensa del Atletico de Madrid.