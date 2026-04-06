El Celta Femxa Zorka llega a las 25 victorias seguidas y presiona a Palma

El Celta Femxa Zorka se ha olvidado del sabor de la derrota y suma ya 6 meses sin perder un encuentro. La racha es ya de 25 victorias consecutivas tras ganar 57 69 a Iraurgi y eleva el balance liguero celeste a un 26-1 que, eso sí, no sirve para ser líderes de Challenge, puesto que da el ascenso directo a la máxima categoría. Y todo porque Azulmarino Palma suma el mismo balance pero gana el average particular entre ambos conjuntos (ganó por 19 en tierras baleares y cayó por 3 en Navia). Quedan 3 jornadas y las de Cristina Cantero buscan seguir metiendo presión a su gran rival.

En el País Vasco, el Celta comenzó como un ciclón con un parcial inicial de 4 a 16 que llegaría al 9-25 al final del primer acto. 16 puntos de renta que el equipo supo administrar. Con veinte puntos de diferencia a menos de 6 minutos para el descanso parecía que no había ya batalla pero Domusa apretó hasta colocarse a 13 y la primera mitad acabó con un 25 a 40. Un 0-8 celeste tras pasar por vestuarios amenazaba con sentenciar el duelo pero la reacción local dejó el marcador en 44-56 a falta del último cuarto. Llegaron las guipuzcoanas a ponerse a 7 puntos y Salinas se tuvo que retirar por un golpe en el tobillo tras una zancadilla pero se superó el momento complicado para cerrar el 57-69 definitivo.

Destacaron los 11 puntos, 5 rebotes y 3 robos de Deva Bermejo o los 10 tantos, 11 capturas y 5 asistencias de Diana Cabrera, MVP celeste. Eso sí, la anotación la lideró Kelliher con 17 puntos, a los que sumó 5 rebotes, 2 asistencias y tres robos.

LOS DATOS:

DOMUSA TEKNIK ISB (57): Inés Vieira (8), Montse Gutiérrez (3), Alazne Lizundia (0), Geraldyne Leaupepe (5), Elodie Lalotte (6) —cinco inicial—; Sara Iparraguirre (2), María Otaegui (3), Jone Azcue (11), Cristina Villamor (4), Skylar Van (15).

CELTA FEMXA ZORKA (69): Deva Bermejo (11), Uxía Rodríguez (4), Andrea Boquete (6), Jessica Kelliher (17), Diana Cabrera (10) —cinco inicial—; Martina Vizmanos (8), Iris Vennema (2), Marina Gea (9), Naiara Martínez (0), Paula Salinas (2).

PARCIALES: 9-25 | 16-15 | 19-16 | 13-13

ÁRBITROS: Imanol Diz Felipe y Manuel Berbeira Oria. Señalaron 24 faltas a Domusa Teknik ISB y 19 a Celta Femxa Zorka.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 27ª jornada de la Liga Femenina Challenge 2025-26 disputado en el polideportivo de Azkoitia.

Con este triunfo, el Celta sigue presionando a Palma con 3 jornadas por delante. Las baleares ganaron en su cancha por 42 puntos a Cáceres y no dan señales de flojera. Tampoco falló Unicaja Mijas que sigue a 3 victorias de las celestes y aún tiene que recibirlas. Una victoria olívica este próximo domingo desde las 12.30 horas en Navia ante el colista Santfeliuenc (apenas ha ganado un encuentro) aseguraría el top 2 vigués y obligaría a Azulmarino a no fallar en su quizás duelo más complicado de los 3 que le restan. Visitan el mismo día pero a las 11 de la mañana a Melilla, quinto en la tabla pese a sumar 3 derrotas consecutivas.