24 victorias seguidas para el Celta Femxa Zorka y un ojo en el miércoles

Suma y sigue el Celta Femxa Zorka en su carrera por volver a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Bate récords el conjunto de Cristina Cantero con sus 24 victorias consecutivas en la LF Challenge tras derrotar de manera contundente en Navia a La Cordá Paterna. Eso sí, Azulmarino Palma continua sin fallar y cada vez quedan menos jornadas en la lucha por el ascenso directo. Recordemos que el Celta tiene asegurado el playoff de ascenso (como segundas o terceras en el peor de los casos) y que el club y el Concello han hecho pública su intención de que Vigo sea sede en caso de tener que disputarlo.

Centrándonos en el duelo de esta jornada, las celestes vencieron por 26 puntos de renta en Navia a Paterna en un encuentro en el que vencieron los 4 parciales. Tras un primer cuarto igualado (17 a 15), la diferencia al descanso ya estaba en 11 puntos con el 40 a 29 y no dejaría de crecer, dejando el partido visto para sentencia con 10 minutos por disputarse con el 60-43 que reinaba en el electrónico.

Funcionó el banquillo olívico, aportando 30 de los 85 puntos, y se repartió el juego entre muchas piezas con 6 jugadoras superando los 10 de valoración y 5 por encima de diez puntos. Paula Salinas anotó 12 puntos sin fallo en el tiro y Boquete se quedó en 9 pero llegó a 11 créditos de valoración. Kelliher aportó 13 puntos y 8 rebotes, Vizmanos anotó otros tantos y forzó 4 faltas personales y destacó Cabrera que hizo 15 puntos, 5 rebote, 5 asistencias y 4 robos de balón.

LOS DATOS:

CELTA FEMXA ZORKA (85): Deva Bermejo (6), Marina Gea (12), Andrea Boquete (9), Jessica Kelliher (13), Diana Cabrera (15) -cinco inicial- Martina Vizmanos (13), Iris Vennema (5), Uxía Rodríguez (0), Paula Salinas (12) y Naiara Martínez (0)

LA CORDÁ DE PATERNA NB (59): Clara Che (0), Irene Broncano (8), Marina Bleda (4), Lorena Segura (3) y Piath Makung Gabriel (10)-cinco inicial- Paula Saravia (11), Marta Llompart (5), Anna Prim (6), Nerea Lagowski (0) y Aminata Traore (12)

PARCIALES: (17-15) (23-14) (20-14) (25-16)

ÁRBITROS: Alejandro Pellitero González y Romina Marchiano Ucelli. Señalaron 10 faltas a Celta Femxa Zorka y 17 faltas a La Cordá de Paterna NB

INCIDENCIAS: partido de la 25ª jornada de la Liga Femenina Challenge de la temporada 2025-26 disputado en el pabellón Municipal de Navia.

Tras 26 jornadas, el Celta acumula un balance de 25-1 y es líder a la espera de que este miércoles, Palma se ponga al día recuperando su aplazado como local ante Cajasol (rival de la zona baja) desde las 19.30 horas. De vencer las baleares recuperarían el liderato con 4 jornadas por delante. Con Unicaja Mijas a 3 victorias de distancia todo se reduce al cara a cara entre Celta y Palma. Ambas escuadras juegan el sábado. A las 6 abre el fuego el conjunto olívico visitando en Azkoitia a un Iraurgi en la parte media de la tabla y a las 7, las insulares repiten como locales ante otro rival de la zona templada como Cáceres.