Óscar García: "Quiero que la afición se sienta orgullosa de un equipo protagonista"

Óscar García Junyent ha sido presentado en A Sede como nuevo entrenador del RC Celta. El técnico catalán estuvo arropado por parte de su cuerpo técnico, el presidente Carlos Mouriño, el director general Antonio Chaves y el director deportivo Felipe Miñambres, entre otros miembros del club.

El técnico catalán se ha mostrado confiado en revertir la delicada situación clasificatoria del equipo, ha explicado que firma solo hasta final de temporada porque "es lo mejor, si estamos contentos nos sentaremos a hablar, y si no lo estamos no habrá nada que pagar, no me gusta cobrar sin trabajar".

Sobre su debut en el Camp Nou (sábado, 21 horas), considera que no será fácil porque "el Barça querrá resarcirse de sus últimos resultados", y al ser cuestionado por su falta de experiencia en LaLiga, aseguró que los que piensan así "tienen razón, soy un debutante pero tengo experiencia en otros equipos".