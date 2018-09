Xabier Pérez, candidato BNG de Vigo: "Vigo non pode ser o dinoseto, Vigo son os veciños e as veciñas"

Tiempo de lectura: 1



El que fue secretario de la Federación Vecinal Eduardo Chao es el nuevo candidato del BNG en la ciudad de Vigo para los comicios del año 2019. Xabier Pérez Igrexas se ha mostrado convencido de que la formación nacionalista conseguirá "presencia determinante" en el Concello. Así lo ha manifestado en los micrófonos de COPE, donde ha subrayado que su objetivo es "colocar as personas no centro" y ha manifestado que "Vigo non pode ser o dinoseto".

Se ha mostrado "ilusionado" y "comprometido" después de haber sido escogido por la militancia como candidato a encabezar la formación en las municipales del año 2019.

