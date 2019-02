La venta puerta a puerta puede llegar a ser agresiva y jugar a la picaresca

Tiempo de lectura: 1



Las personas más vulnerables de la venta puerta a puerta son las personas mayores. Una práctica legal pero que desde la Unión de Consumidores de Galicia nos advierten que muchas veces puede pasar a ser "una venta más agresiva de lo debido o que se juegue con la picaresca."

En nuestro Mediodía COPE+Vigo la Unión de Consumidores de Galicia nos da unos tips para tener en cuenta si realizamos este tipo de compras: "Tenemos que identificar a las personas, no dejarles una factura donde puedan ver datos personales y no firmar nada si no estamos seguros", señala la coordinadora de UCGAL en la provincia de Pontevedra, Dolores Chapela.

Además Chapela también apunta la importancia de que se nos informe del derecho para rescindir el contrato: "De otra forma en vez de tener 14 días para declinarlo, pasamos a estar un año ligados con el servicio", señala.

