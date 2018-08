Vázquez Padín recordará al Gobierno Central que Tui existe con una acampada

Tiempo de lectura: 1



El lunes veremos al alcalde de Tui acampar en la Alameda de Pontevedra entre la Subdelegación del Gobierno y el pazo de la Diputación Provincial. Una acción que desde alcaldía no ven electoralista ya que considera que han esperado tres meses para obtener respuestas de otras instituciones: "No es una acción precipitada en el sentido de que no tenemos paciencia. ¡Es que ya van tres meses! El responsable de la Diputación de este asunto, Carlos López Font, nunca me ha cogido el teléfono... Estoy siendo tremendamente moderado ante la falta de respeto institucional", apuntaba Carlos Vázquez Padín.

El regidor considera que ha llegado el momento de exigir a las administraciones que agilicen los trámites y arremete contra el ente provincial: "A presidenta da Deputación non me recibe a min, o cal e un comportamento feudal. Pero non so iso, se non que non recibe os veciños afectados".

Lamenta Vázquez Padín que el Gobierno Central y la Diputación no tienen entre sus prioridades ayudar a los vecinos de Paramos que a día de hoy siguen sin resolver los problemas ocasionados por el explosión de un almacén con material pirotécnico clandestino.

Respecto al hecho de acampar cada lunes por la noche en la capital de la provincia, dice que se trata de una lucha a la que espera que se sume la Asociación de Afectados Paramos-Guillarei. De momento desde la portavocía, Salvador García apunta que la idea es buena pero que los vecinos no quieren ir de la mano de los políticos.