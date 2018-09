"Tener un gobierno que está contra el propio gobierno no tiene razón de ser. Eso tiene un lugar: la oposición"

Tiempo de lectura: 1



Este jueves ha pasado por los micrófonos de Cope+Vigo el alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, con el que hemos repasado diferentes cuestiones relacionadas con la actualidad de este municipio del Val Miñor.

Entre otras, la intención de llevar a pleno la concesión del servicio de recogida de basuras en la localidad. Francisco Ferreira ha explicado la importancia que tiene que obtenga la mayoría absoluta precisa para que se pueda dar luz verde a este contrato. En ese sentido ha lanzado un mensaje a sus socios de gobierno, que en varias ocasiones se han mostrado contrarios a esta opción, reclamando la remunicipalización del servicio.

El alcalde gondomareño ha explicado por qué no puede optarse por esa opción y ha lanzado un mensaje a sus socios de gobierno a quienes ha dicho que "si votan en contra les volveré a invitar a marcharse del gobierno". Pero ha ido más allá advirtiendo que "tomaré medidas" porque ha recordado que "no pueden olvidar que sus áreas son delegadas, que corresponden al alcalde. Lo que no tiene razón de ser es tener un gobierno que trabaja y está encontra del propio gobierno. Eso tiene un lugar, se llama oposición".

Además hemos abordado durante la entrevista la firma del convenio con la Zona Franca que permitirá la urbanización del polígono de A pasaxe así como las obras de las piscina mancomunada y las protestas que han surgido tras su inauguración.

