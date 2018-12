El SERGAS pide al Ministerio de Sanidade que mueva ficha para solucionar los problemas de Atención Primaria

Tiempo de lectura: 2



A las 20h comienza la manifestación convocada por los profesionales sanitarios de Atención Primaria de Vigo en la que pedirán más dignidad en esta especialidad.

Esta movilización, apoyada por multitud de colectivos y asociaciones profesionales como el Colegio de Médicos, surge a raíz de la dimisión en bloque de 22 jefes de servicio y de unidad de Atención Primaria de todo el área sanitaria de Vigo, a la que ya se han sumado otros tres facultativos. En total, a día de hoy, han dimitido 25 de los 31 jefes de Primaria alegando la "sobrecarga", "saturación" y "falta de material" con la que tienen que lidiar en sus consultas.

Desde el Servizo Galego de Saúde respetan la manifestación, pero consideran que es el momento de buscar soluciones al problema de la Atención Primaria. Así lo ha manifestado el gerente de SERGAS, Antonio Fernández Campa, en los micrófonos de COPE+ en la provincia de Pontevedra. Desde la dirección apuntan al fallo del modelo en Atención Primaria a que en 10 años se han duplicado las visitas al médico y la falta de médicos especialistas. Aseguran que buscarán una solución para un nuevo modelo en el que también tiene que intervenir el Ministerio de Sanidad porque asegura Fernández Campa que el problema no solo está en Galicia: "La preocupación que no podemos ocultar es que nos da la sensación de que en el Ministerio, en estos momentos, ese trabajo que se había quedado planteado en el mes de febrero no es una prioridad. Han pasado dos ministras, varios consejos interterritoriales y vemos que las cuestiones que tenían que desarrollarse siguen pendientes", señala.

Ampliar la edad de jubilación o aumentar el número de plazas en las convocatorias MIR son algunas de las medidas que se han tomado desde el Gobierno Autonómico y consideran que ahora le toca al Gobierno de España mover ficha para facilitar la inserción laboral de nuevos facultativos.