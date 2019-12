Secretario Xeral Emigración

el gobierno de Núñez Feijoo se ha marcado como objetivo que más de 20000 gallegos regresen a casa entre 2018 y 2020 una medida que además permitirá atraer talento y afrontar el reto de este miércoles el secretario xeral de emigración Antonio Rodríguez Miranda a visitado la nueva oficina integral de asesoramiento y seguimiento al retorno ubicada en la ciudad olívica situada en la plaza de secretario xeral qué tal tu día qué tal muy jodía que se le van a cabo a través de esta oficina integral integral de asesoramiento e de seguimiento retorno decir lo que pretende acompañar a todas las que les galegos que vuelva a casa que vuelvan a Galicia en ese proceso de adaptación novamente a sociedade Galega pues tratar de ayudarlos o conxunto de la familia no ámbito laboral y social en ámbito sanitario o con sencillos para acceder al colegio para que se le ve a cabo una plena integración una familia desde todos los puntos de vista con personal realizado que era borde se empeña en las tarifas de repatriación de retorno de estas personas gallegas social que se complementan y que tengan contacto directo con todas las demás departamentos de entorno para darle apoyo a las familias para que una familia vaya ese lugar como como lugar y desde allí se puede orientar en cualquiera de los trámites que tenían que hacer para ponerse a funcionar nuevamente como parte de esa sociedad una vez que vuelvan pues desde cualquier país del mundo este proceso de retorno cómo se puede llevar a cabo para poder volver a su lugar con su experiencia con cemento de personas que ven desde los países del mundo que son galegos exterior porque son los nietos de emigrantes pero que con eso conseguimos que bueno como ocurrió un este año o de aceite que remato pero mejor cifra de todas de un retorno en Vigo concretamente ácida que está capitaneando estos resultados o volver a una casa que supone esto pues eso supongo que sociedade Galega pues en Utrera de savia Nova de personas con muchísima experiencia no ámbito laboral también muy tarde las con una gran preparación académica qué significa todo Galicia a echar 13000 personas que no tenemos que vinieron de diferentes partes de exterior en 30 gallegos retornados que son 7000 personas muy tarde las que os venía acompañando que no se pueden considerar galego porque non teñen nacionalidad pero al final son también parte de sus familias la inmensa mayoría y eso va a permitirnos entre otras causas por mente equilibrar ese saldo vegetativo negativo que en Galicia tenemos entre nacimientos y defunciones que está entornos 14.000 en Irún a medida que seamos capaces de hacer seguir fazer medrando estas cifras vamos a conseguir dar allá volta a esas cifras negativas de población efectivamente así es porque Galicia tengas competencias limitadas en esta materia es realmente estamos trabajando muy triste ámbito porque consideramos que justicia porque positivo para Galicia que tengas competencias en esta materia en temas de retorno Evernote Estado también en temas de extranjería por lo tanto cuando vienen familias mixtas sé decir familias que una parte son españoles galegos que tenía pero otra parte novoson porque esos galegos que van haciendo exterior a sus parejas en mismo seus filhos bonitos de les no entendí nacionalidad cuando venga familia de ese tipo hay una parte que puede estar pero hay otra parte tenemos permisos de residencia estado eterniza Sena concesión de sus permisos de residencia y eso pues lógicamente un auténtico freno para poder establecerse en un entorno para poder empezar a trabajar en mismo otros aspectos como efectos de que estas personas que venían con una muy alta cualificación académica y para poder trabajar tenen cómo lograr subtítulos suerte pues necesitan 2 años para poder homologar títulos universitarios eso hay que corregirlo Galicia que te en competencia para homologar los títulos alto nivel de bachillerato de Formación Profesional de dos tres meses tengas homologación resulta pues yo creo que he estado también tengo que cambiar las pautas porque desde luego no se siente que tenemos no exterior aquí ahora vuelve una que las familias que eran todos españoles cuando regresa no las familias ahora ya son de otro tipo pero son familias españolas oficio cabo estemos que poner todos los cauces para que se puedan incorporar lo antes posible estrategia retorna 2235 millones de investimento verdad de poder afrontar todo eso pero a secretaria coordinadora vamos que lidera damauto presidente que la secretaria xeral de emigración depende directamente del presidente y eso fue lo que hizo posible que no paramos un este trabajo conjunto de todos los departamentos todos los departamentos pusieran encima de la mesa medidas con incentivos especiales para aquellas personas que retorne Galicia 15000000 que son de medidas exclusivamente destinadas a retornados no sube queremos hacer aquí a situación económica boa que está viviendo ese país nos queremos generar para realmente convencereis os galegos que están exterior y que digan bueno porque no volver a nosa terra porque no volver a Galicia medidas que se acabó concesión exterior de seguir que aquel es mozos galegos que pudieron salir o exterior durante periodo de crisis ahora os podamos recuperar dando yo opción de volver melhorar a sua formación por lo tanto facilitará sus condiciones para integrar examen atraer a esos filhos e netos de emigrantes gallegos que sean hacer un exterior que están desenvolviendo alias suavidad y que nos damos y emoción de poder ver si aquí en Galicia por diante que estamos consiguiendo atraer a través de estas becas que cuando llegue será el sábado y trescientas personas hoy tantas oportunidades entras becas de Master becas de formación profesional las becas de Master a media de edad que estamos viendo están los 30 años y eso quiere decir que no son personas qué susto acabarán a sua carreira y acceden a estas becas sino que son personas que acabaron sus estudios y shine vida profesional gracias a estas becas deciden dar un cambio un cambio de rumbo en su vida en irse a Galicia a decir que estamos incorporando no solo a personas con gran formación y experiencia profesional y eso para sociedade Galega realmente enriquecedora muchísimo por coche un mundo globalizado personas que incorporamos de otros países con preparación son esos países judía carnosas empresas que iban a salir a vender fuera pues vamos a tener mayores profesionales para frontal