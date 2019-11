Román Rodríguez nos habla de la promoción turística en Vigo

qué tal Antonio podía pues a tome acompañada por el conselleiro de Cultura e turismo Román Rodríguez qué tal podía o se presentaron aquí en Vigo una serie de rutas turísticas o no me conoce digo que se va a celebrar durante estos meses hiato vindeiro 31 de dezembro guiño a temática y los objetivos que marca DS en esta nueva iniciativa a nivel portuario a nivel económico pues nos años cáncer que tuvo una riquísima historia que está emplazado en una paisaje natural excepcional guarrilla proximidad así es Ajuntament instituciones que te instituciones Puigdemont rutas por Vigo o te lo digo castrexo otros pazo Quiñones otro Oporto con este domingo obligó romano también puede ser pues como funciona en este caso puso un solar o Faro de Vigo a propia Administración autonómica o así te digo que nos posibilita Boise poner en marcha o queremos poner en marcha pues una actividad que posibilite un coñecemento pueda quieres las ciudades que fan que está sea una una cantidad es híbrido público abrir ciudadanos una rutas culturales y turísticas que van a reforzar y ampliar su oferta cultural de turista nacional durante todo ante estos meses atonal y poner en marcha una acción innovadora que pensamos vale llegaré en torno a 3000 personas y que primera vez que qué hacemos con un sentido positivo de sumar pues una nueva oferta cultural y turística actividades poder desenvolverme misma pues una acción de coñecemento da parte histórica la parte cultural asistí cada ciudad y reforzar cogido pulsación cultura y acción turística en Vigo en todas os concellos en todas para todas las personas de Galicia o quieran conocer renove rutas gratuitas estarán acompañados por guías turísticos además caracterizados por decirlo de alguna manera una posta da Xunta de Galicia en concreto de delegación de la Xunta de Galicia seguimos apostando por el turismo aquí en la ciudad de Vigo verdad como también del punto de vista los efectos económicos que genera nuestro entorno en Galicia temosa solté de que los últimos años somos capaces de desestacionalizar sacando verán pues acción turística por el cumplido un emprego de mayor calidad de mayor duración y Vigo sin duda puse una ciudad de que dentro de la estructura turística de Galicia tengo un papel muy relevante por historia por tradición y por las acciones desembolsadas sentido pues empezamos crear un nuevo recurso creado una alternativa Nova que vaya a ayudar a reforzar fuera meses o 2 momentos más centráis turístico no por ser Nadal son los meses de verano crear activos dinamicen a base cultural el Abbassi turística y creo que este proyecto que un proyecto de rutas de rutas en torno a 50 personas cada una de las guías especializados que nos expliquen con cemento y también con con especialización nos expliquen qué pollo vivo hermano por ejemplo algún desconecten que hubo museo o una sardina muy importante es que me haya olvidado que nos expliquen también a riqueza lo único castrexo que nos digan que nos expliquen es normal que estando ruido personas como Policarpo Sanz franquiciar un CD por Galicia existe un conocimiento cultural más amplio más importante y con esto puedes envolver una acción promocional de carácter turística basado en recursos naturales cómo funciona un corto cómo funciona Xunta de Galicia cómo funciona un soñar con Excel oke Bay hospitales de la ciudad y también a partir de ahí pues se han dado una acción que combina a parte lúdica también aparte turistas están abiertas pueden a través de Web turismo GAL están dirigidas tanto agrupación como colectivos de la ciudad de Vigo a familias grupos incluso a personas individuales gracias por atendernos gracias a vos y ánimo a todas todas las personas que nos escoltan a poder participar en este proyecto que nace básicamente de una acción participativa de conocimiento de Cultura turismo que posibilite conocer Vigo como Dios el título y siempre que no sé creo que no se conoce y que conocer a la de que todos podamos estar orgullosos por una cantidad significativa de Galicia