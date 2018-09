El Puerto ya tiene un borrador con sus objetivos de cara al año 2028

Tiempo de lectura: 1



El objetivo del Puerto de Vigo para el año 2028 es mejorar la gestión y la seguridad en las operaciones, ser un puerto verde que respete el medio ambiente y tener la capacidad de formación para que los trabajadores conozcan de primera mano las nuevas tecnologías.

Esos son los ejes del borrador del Plan Estratégico de cara a los 10 próximos años. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, asegura que se trata de un documento abierto donde todos los usuarios del puerto pueden hacer sus aportaciones hasta el 30 de noviembre.

López Veiga pide al Estado que invierta en el Corredor Atlántico y los accesos ferroviarios para generar más movimiento económico en esta zona: "Eso necesita aprovecharse. Cuando entre el servicio del AVE va a quedar una vía que no tiene problemas de pendientes excesivos. A través de Vigo se podría acceder a casi todos los puertos de Galicia y también a los de Portugal. No podemos perder esto porque somos una Eurorregión y no vivimos aislados", apuntaba

Otro de los puntos que ha destacado López Veiga de cara al año 2028 es la necesidad de duplicar el tráfico de cruceros para salvar los costes y la apuesta por la actividad náutico deportiva aprovechando los recursos naturales que ofrece la ría de Vigo.