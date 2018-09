El pleno de O Marisquiño no resuelve las dudas de la oposición

Tiempo de lectura: 1



El pleno del Ayuntamiento de Vigo no ha servido para esclarecer los causas del accidente de O Marisquiño, más bien para un cruce de acusaciones sobre quién tiene responsabilidad en la zona del muelle hundido.

La oposición ha atacado al alcalde, Abel Caballero, por no dar las explicaciones oportunas. El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, pide resolver los problemas que tiene la ciudad con convenios entre administraciones como puede ser el de "Abrir Vigo al mar". Además lamenta que el Concello y Autoridad Portuaria lancen responsabilidades a la organización "cuando han situado a Vigo en el panorama internacional por este evento", apuntaba.

El Partido Popular por su parte lamenta que Caballero haya perdido la oportunidad para explicar a las víctimas por qué se derrumbó el muelle en el que estaba autorizado que se celebrara un concierto: "Aquí hay responsabilidades políticas y son las suyas. Usted es alcalde de no haber pedido licencia, de no haberla emitido, responsable de no haber comprobado la seguridad... Responsable, en definitiva, de que más de 450 personas se hundieran en el paseo", decía la portavoz, Elena Muñoz que además insiste en seguir presionando para conocer la verdad de lo que ocurrió el 13 de agosto.

Por su parte, desde la portavocía del PSOE, Carlos López Font asegura estar orgulloso de la actuación del gobierno local, y concretamente de Abel Caballero, ante las crisis a las que se enfrenta Vigo: "Deberíamos ser la envidia del resto de ciudades", apostillaba

Caballero dice que no ha comparecido porque nadie se lo ha pedido: "Nadie solicitó una comparecencia del alcalde para hablar aquí. Cuando quieran que comparezca que prueben a solicitarla". Recordaban desde el Partido Popular que una comparecencia de Abel Caballero podría haber sido tumbada por el gobierno socialista que tiene la mayoría absoluta en el consistorio.