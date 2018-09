El Partido Socialista pedirá la dimisión de la conselleira de Medio Ambiente y el trasvase del río Verdugo

Tiempo de lectura: 1



El abastecimiento de agua a Vigo será uno de los temas a tratar durante el pleno correspondiente al mes de septiembre que se celebra en el consistorio vigués. El grupo socialista llevará una moción para instar a la Xunta de Galicia a acometer por la vía de urgencia el trasvase del río Verdugo. Su portavoz, Carlos López Font considera que "no tenían voluntad real" porque "en cuanto empezó a llover dijeron que no".

Lo ha trasladado esta misma mañana durante una rueda de prensa en la que ha insistido en que se lleve a cabo el trasvase por la vía de urgencia y ha responsabilizado al gobierno autonómico de que la captación del río Verdugo no se haya realizado.

En la sesión plenaria pedirán también la dimisión de la responsable de la consellería de Medio Ambiente de la Xunta, Beatriz Mato, precisamente porque no se haya realizado ese trasvase que, por cierto, ya no puede hacerse a través de la vía de urgencia al no haberse decretado la situación de alerta por sequía. La tramitación de esta obra por la vía ordinaria implica consenso con los alcaldes de los municipios afectados: Pontecaldelas y Soutomaior, que ya habían mostrado su rechazo a la captación.

