El Partido Popular presentará "de forma inminente" la Ley de Concordia en el Congreso de los Diputados

El Presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, ha anunciado que presentarán de forma inminente la Ley de Concordia que pretende sustituir a la actual de Memoria Histórica.

Suárez Illana visitaba este jueves Vigo como invitado de la apertura de los #ForosVigo que ha iniciado el Partido Popular de la ciudad y en el que habló de los 40 años de la Constitución Española.

El político y abogado ha recordado que la Carta Magna "marca unos límites para poder movernos con cierta libertad y que no encorsete a nadie pero también lo suficientemente precisa para que nadie se salga de ella".

LEY CONCORDIA

Con su salto a la política a la cabeza de la Fundación Concordia y Libertad anuncia que pronto van a presentar la Ley de Concordia: "La ley está redactada, la intención es pasarla al Grupo Popular del Congreso de los Diputados para que sea debatida y consensuada. Quiere por contraposición a la de Memoria Histórica no reescribir la historia, no legitimar a ninguno de los bandos. Hay que deslegitimar a la violencia, a la Guerra Civil y no a los bandos que ya están caducos", señala Suárez Illana.

"Todavía puede haber víctimas. Construyamos una Fundación que sea capaz de canalizar todos esos anhelos, esas necesidades, incluídas las exhumaciones si hay que hacerlas. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo sobre el nombre de las calles sin que sea un arma arrojadiza entre unos y otros. Los vestigios históricos de la Guerra que quedan no sean destruidos. Deben servir de testigos de una historia que desgraciadamente sí existió en nuestro país", dice el propulsor de la Ley.

VENEZUELA

Preguntado sobre Venezuela dice estar con Juan Guaidó: "Mi confianza está con la oposición, está con la Asamblea Legislativa, está con Maria Corina Machado, Leopoldo López y todos aquellos que constituyen la oposición venezolana. Amanecer acaba amaneciendo siempre esta noche chavista se está haciendo muy larga pero yo le pido a Dios que la corte cuanto antes."

"Pedro Sánchez se está comportando como en todo: no tiene el valor para enfrentar los problemas, no tiene una idea buena y acaba por perderse no quiero decir en qué. Nos está haciendo perder a los españoles la oportunidad de liderar a Europa ante un proceso que requiere como mínimo dignidad democrática para defender y apostar por un pueblo que lo necesita", sentencia Suárez Illana.