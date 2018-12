El Partido Popular de O Porriño propone la creación de un auditorio para fomentar la cultura

Tiempo de lectura: 1



El Partido Popular de O Porriño propone la creación de un auditorio en el concello de tal manera que pueda ser un epicentro para la cultura. Dice el concelleiro y candidato a la alcaldía, Alejandro Lorenzo, que serviría para todo tipo de actuaciones y como punto de encuentro y dar a conocer lo que se hace en cada una de las parroquias: "No tenemos un auditorio como el que tenemos que tener. Tiene que ser primordial no solo para que la gente de O Porriño pueda enseñar las actividades si no que las parroquias muestren lo que están haciendo", señala.

Alejandro Lorenzo considera que en O Porriño hay talento y quiere que no solo se le reconozca como un concello emprendedor si no también como un enclave cultural.

