"Me parece muy raro que las afirmaciones salgan de la organización de O Marisquiño"

Elena Muñoz está contenta porque O Marisquiño seguirá celebrándose en Vigo el próximo año. Eso sí, en los micrófonos de COPE se ha mostrado en desacuerdo con el comunicado que han remitido a los medios desde el festival en el que se rechaza la subvención autonómica.

La portavoz del Partido Popular no entiende que ahora se exija el triple de dinero "y como no se lo da no quiere nada". Muñoz considera esto un error: "Creo que se equivocan, no sé si por interés del concello, pero me parece muy raro que estas afirmaciones salgan de la organización", señala.

Además también Muñoz se ha referido a la cantidad y calidad de agua en Vigo: "Es necesario buscar la mejor solución y sistema que garantice la cantidad de agua a la ciudad. También es importante fijarse en la calidad. Hay que recordar que tenemos una potabilizadora obsoleta que este gobierno se niega a modernizar". El Partido Popular considera que el trasvase desde el río Miño es una buena opción pero esperarán a que hablen los técnicos.

Además de esto también desde el PP han criticado el modelo de transporte público. Consideran que no es lógico que se tarde desde algunos puntos de la ciudad una hora en llegar hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro: "Proponemos autobuses lanzadera como en las ciudades modernas".