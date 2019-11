17 de noviembre, Día Mundial del Bebé Prematuro

con esta música les contamos que la Unidad de Neonatología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo en subí se va a ganar este domingo 17 de noviembre para celebrar el Día Mundial del prematuro en el hospital Álvaro Cunqueiro dónde está unidad acoge una serie de actos durante toda la mañana en la que no faltarán momentos lúdicos para el personal que allí trabaja y también para las familias de los bebés en todo el mundo 15000000 de bebés nacen prematuros y más de 1000000 mueren como resultado los bebés que sobreviven a menudo tienen problemas de salud graves como parálisis cerebral pérdida de visión y audición y discapacidad intelectual es un problema de salud muy grave y por ello la Organización Mundial de la Salud ha proclamado el 17 de noviembre como Día Mundial del niño prematuro y para hablar precisamente de este tema queremos poder dialogar con la presidenta de Eva Fernández porque es una asociación que se dedica la mente trataría tratar de valorar valga la redundancia en las situaciones que se viven también en los entornos familiares tenemos con nosotros a Eva Fernández Eva buenos días hola bon día qué tal podemos conocer el porqué de estas sociación y a que os dedicáis bueno un poco motivo porque nace sociación el tema de acompañaras familias pues no momento aunque será esa situación no que entrevista bombillos está prevista pues bueno tendré una suspensión completa de apoyo a las familias siempre tratando de atrapar cirugía tratamiento secos profesionales de la medicina una borracheira de ese tránsito una unidad de prematuros claro sería una coordinación no quiere decir evidente que a nivel clínico tiene que haber un traballo que tengo y todo eso pero también es verdad que la presencia de la familia también tengo una función importante porque estamos hablando del tema desarrollo de un ser humano aparte del tema todo tecnológico no que se puede ofrecer a clínica a día de hoy se aparte humanas cidade do vínculo de establecer vínculos con familia cuándo y cómo vais también una necesidad en beneficio por el Extremadura sino Álvaro Cunqueiro cada 250 prematuros tenemos que pagar que en Galicia estaríamos no entorno de 800 durante todo a no ser aproximadamente si esto quiere decir que o trabalho Bozzo encomiable y que te encontré unidades después de Aída Hospital do neno danena si muchas veces las familias chamán cuando tenían algún otro problema porque quiero decir o tema la prematuridad en un tema que termine Candosa es d'Hospital no pero de salir con TVE1 una situación de saúde mais ou menos grave pero hoy no tengo un buen pronóstico o largo pues eso lo cuidado de crianza do de ver surf's dudas porque sí que hay problemas relacionadas con desarrollo que no son previsibles o no se pueden anticipar y que después lo largo pues eso desarrollo era un bebé pues pueden seguir manteniéndose problemas siquiera familias buscan otras experiencias en situaciones similares para tener una referencia no enciende cómo vais de futuro sencillo familia participación en estos momentos que no dejan de ser delicados que a veces costaleros paso de qué familia se pone en contacto con nosotros no somos muy respetuosos no quiere decir de vez en cuando acercamos a unidades para que sepan que estamos ahí a veces a partir de ese momento pues sí que se establecen vínculos no me lleva el positivo no para para personas pero sí que veces costa tostadas lo paso de llamar pero no no ficción sabes que había decidido un beber muy prematuro piña ganas de saber cómo había sido no estaban a casa que estaba pero me hubiera gustado solar con el ano Office en eso creo que fue un dos motivos que me elevo a minuto Henry carne con tomate frito o domingo como estamos a faltar celebras en octubre o Día Mundial del prematuro ideas entregar o patuco de honra que tienes previsto para domingo bueno a ver tengo que decir que organizo bueno a festividad del Día del prematuro hospital que decir a nos iremos a colaboración no sí que tengo otro momento va no pasado sí que por ejemplo hubiésemos una actividad de músico cubano con música porque bueno también una herramienta que es muy beneficiosa no todos los prematuros utiliza neonatos hospital vale nos colaboramos pues es un entregado para tu pueblo no porque un detalle que tenemos dos unidades de neonatología pues venga que estamos presentes en un poco el domingo su trabajo porque para nosotros es muy importante tener claro muchas gracias por estar en directo aquí en mediodía COPE en ahora también por otro gallo qué facedes desde moitas gracias debo día