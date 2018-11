"É necesaria a regulación dos patinetes eléctricos por seguridade. As beirarrúas son para os peóns"

Tiempo de lectura: 1



Seguramente muchos hayáis visto algún patinete eléctrico circulando por las aceras de Vigo. Los vehículos de movilidad personal se han convertido en un método de desplazamiento por las ciudades que a día de hoy no registran una regulación.

La DGT ya trabaja en una normativa para que no circulen por las aceras ya que son un riesgo para la seguridad de los viandantes. Entre esas medidas se reducirá la velocidad a 25km/h y se les hará circular por la calzada. Dolores Chapela, de la Unión de Consumidores de Galicia apunta otras cuestiones que tendrá que recoger el nuevo documento: "Habrá que regular si tienen que llevar casco, chaleco reflectante, prohibición como no utilizar auriculares... Todo este tipo de cosas porque no es necesario permiso de circulación pero sí hay que cumplir una serie de normas. Por ejemplo, se les puede parar para realizar un control de alcoholemia. Todo este tipo de cosas van a ser reguladas", señala.

En caso de un accidente antes de oficializar la normativa, los afectados deberán comunicárselo a la Policía Local para saber si existe una normativa municipal al respecto.

