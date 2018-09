En mes y medio Arriva podría tener luz verde para operar entre A Coruña - Oporto

Tiempo de lectura: 1



La empresa alemana Arriva que quiere unir A Coruña con Oporto mediante ferrocarril es optimista con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y espera que se de luz verde al proyecto en el plazo de mes y medio.

De momento la propuesta está en un modo inicial y la empresa no sabe cómo operará ya que depende del estado de las infraestructuras, como la electrificación de las vías Arcade-Redondela y Tui-Guillarei.

El director de Arriva en España, Juan Ignacio García, señala que el recorrido, en caso de darse las circunstancias óptimas, sería de 2 horas 46 minutos. Además apunta a la intermodalidad que proponen para llegar no solo a las estaciones de tren: "Uno de los grandes valores es que somos un operador relevante en Galicia en el transporte por carretera con lo cual no solo estamos transportando a personas de A Coruña a Oporto si no también a los municipios", señala.

El tren pararía en las estaciones de alta velocidad de la cornisa atlántica española además de en Valença, Nine en Braga y Oporto Campanha. Aseguran desde Arriva que los precios serán más competitivos que con la única opción de Renfe.