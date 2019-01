Los vecinos de Freixeiro tiran de humor y celebran el cumpleaños de un bache que el Concello no arregla

Tiempo de lectura: 1



Los vecinos del barrio vigués de Freixeiro han celebrado esta mañana el primer cumpleaños del bache que se encuentra en Baixada Ó Pontillón. Un socavón con el que conviven a diario y que ha provocado "numerosos accidentes", el último de ellos este martes en el que un joven resultó herido leve tras caer de su moto cuando circulaba por el vial.

En clave de humor han querido denunciar los afectados que el Concello de Vigo no actúe en la zona, incluso han llevado una tarta para celebrar el cumpleaños del socavón, que desde el suceso está "marcado con pintura", pero no arreglado. La iniciativa llevada a cabo por estos vecinos busca llamar la atención sobre esa mejora que llevan meses solicitando. Las reivindicaciones podrían ir incluso más allá y es que se plantean "cortes de tráfico" si no se pone remedio a esta situación.

En COPE + Vigo ha estado esta mañana el vocal de la Asociación de Vecinos, Óscar Álvarez.