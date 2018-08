Los técnicos en emergencias sanitaria intervienen en grandes sucesos como O Marisquiño.¿Conocemos su labor?

Tiempo de lectura: 1



El pasado día 13 de agosto, tras el derrumbe del muelle en el Naútico, decenas de ambulancias acudían a la zona cero desde donde posteriormente trasladaban a los lesionados a diferentes centros sanitarios de la provincial. Junto a estas ambulancias se movilizaron más de un cententar de profesionales, los técnicos en Emergencias Sanitarias.

Desde la Asociación profesional que los agrupa, Tesgalicia, han lamentado que "no se nos haya dado las gracias igual qeu se hizo con bomberos, policías, médicos o enfermeros por nuestra participación en este suceso". Una queja "que no es en sí una crítica, si no una forma de visibilizar nuestro trabajo, es de todos los profesionales que formamos parte de esta categoría".

Así nos lo ha manifestado en los estudios de Cope+Vigo, Uxío Figueroa, secretario de Tesgalicia, con quien hemos conocido más detalles y características de esta profesión. Nos ha explicado cómo trabajan y cuál es su situación, así cómo las funciones que pueden realizar para garantizar una mejor formación de la sociedad ante grandes siniestros.

ESCÚCHALO