L.Costas:"Escribín Infamia de xeito paralelo ás noticias máis duras, pero sempre deixo ocos para a luz"

Ledicia Costas ha asegurado en los micrófonos de Cope Vigo estar viviendo "unha treboada maravillosa" tras conocer hace apenas dos días que su obra La balada de los Unicornios ha sido premiada con el Kelvin 505, premio que se otorga en el Festival Celsius. Asegura estar muy satisfecha con los reconocimientos que ha recibido esta obra como otros muchos de sus títulos, traducidos a diversos idiomas y con una proyección nacional e internacional importante.

Ahora vive también con mucha ilusión la respuesta que ha tenido su última novela Infamia (ed. Xerais), publicada hace dos meses, y que supusos el salto de la Literatura juvenil e infantil en la que se había centrado en los últimos años, a la literatura para adultos. Afirma la escritora que no tuvo miedo al dar el salto pero sí que se sentía "expectante" porque recuerda "que sempre teño un gran sentido da responsabilidade cando escribo,é algo que me acompaña en cada obra que publico" y añade que se trata de "unha autocrítica que fai cuestionarme non cada liña pero sí cada capítulo que termino".

La respuesta del público la lleva a asegurar estar "abrumada" y reconoce que Infamia y su creación no fue fácil "porque se construiu de xeito paralelo ás noticias máis duras que podemos atopar cada día nas radios, a prensa ou nos telexornais". Escribiendo Infamia "tomas conciencia do mundo que estamos a construir e do tipo de persoas que nos rodean e ata onde poden chegar". Eso sí también nos ha dejado claro que "sempre busco oco para a luz, a beleza e eso e o que intentei tamén neste caso, lograr ese equilibrio".

Reconoce que la obra termina "donde quería empezar a historia " por lo que no descarta que haya una segunda parte del libro que entiende "poderíamos considerar como unha precuela do que quería contar".

Ledicia Costas participará la próxima semana en la Feria del Libro de Vigo el día dos de julio en una mesa redonda junto a los escritores Pedro Feijóo y Manuel Esteban; y, el día 4 de julio, firmando ejemplares de sus novelas a partir de las 18.30 horas.

