"Hay voluntad política de levantar el peaje de Redondela pero hay que ponerse a trabajar en ello"

Tiempo de lectura: 2



Tras seis meses al frente de la Subdelegación del Gobierno, Maica Larriba ha pasado por los micrófonos de COPE para hacer un repaso a los temas que han sido actualidad durante todo este tiempo. Uno de los más polémicos, si llegará o no la supresión del peaje que separa Vigo de Redondela. La responsable lo tiene claro: "Hay voluntad política pero hay que ponerse a trabajar en ello. Absolutamente nada en el Ministerio de Fomento existía ni presupuestariamente, ni administrativamente para poner en marcha el levantamiento del peaje de Redondela", insiste.

Además de esta cuestión, Larriba también se ha referido a la bajada de la delincuencia en la provincia de Pontevedra y al exitoso trabajo por parte de la policía: "El índice de esclarecimiento está próximo al 60% cuando la media del país está en torno al 30%. Eso quiere decir que la policía está pendiente, actúa, investiga y resuelve", señala la responsable política. También ha incidido que los únicos delitos que repuntan son los que tienen que ver con las estafas en internet por lo que concluye: "Pontevedra es una de las provincias más seguras de España".

Sobre los delitos de violencia de género considera que no es que cada vez haya más casos, si no que se denuncia más. Algo que la Subdelegada ha considerado un logro sobre todo cuando son los entornos los que dan el paso: "Sus amigos, sus vecinos... Gente que sabe que ahí se está produciendo violencia machista da el paso y se compromete y eso ayuda a las mujeres a corroborar la denuncia. Las mujeres tienen que saber que no están solas".

Para terminar Maica Larriba se ha referido a la situación del desescombro del barrio de Paramos en Tui. Asegura que se seguirá peleando para que llegue cuanto antes pero advierte de la lentitud de los trámites. Desde la Subdelegación han querido destacar otras cuestiones que ya han sido solventadas como la exención del pago de IRPF por las ayudas que reciban los damnificados, una negociación que ha calificado de "durísima" porque según dice esto "crea un antecedente".

¡ESCÚCHALO!