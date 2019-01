Gradiant presentará en el CES 2019 una nueva tecnología para evitar el fraude documental

Tiempo de lectura: 1



Cada vez las operaciones que realizamos en internet son más seguras. En eso se basa la nueva idea del centro tecnológico Gradiant que presentará en el Consumer Electronics Show 2019. Valida by Gradiant es un software que permite evaluar la autenticidad de los documentos digitales para prevenir el fraude en procesos de verificación del usuario online. En Herrera en COPE Vigo hemos hablado con el director general de este organismo, Luis Pérez Freire, que apunta al nivel extra de seguridad que da esta herramienta: "Se verifica que no haya que los documentos son verdederos y no continen manipulaciones para intentar engañar, por ejemplo haciendo creer que mi nómina es más alta de la que es. Esto dará mas seguridad a este tipo de procesos que cada vez se realiza más en todo el mundo

El evento comienza mañana en Las Vegas y allí se presentará Valida como una solución eficaz para las empresas en procesos de verificación documental al detectar automáticamente las falsificaciones digitales.