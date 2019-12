Gondomar con el Medio Ambiente

y no podíamos cerrar este año aunque estemos todavía 23 de diciembre buscando la conversación con Paco Ferreira alcalde de Gondomar alcalde muy buenos días hola buenos días no le ha tocado la lotería no pero bueno no me quejo por lo tanto la pedrea que queremos que nos toque de manera permanente y desde luego cuántos más años dure mejor que mejor esta tarde tienen pleno en el concello de Gondomar y hay dos temas relevantes como es esa aprobación que va a permitir que Gondomar se sube a la Red Española de Ciudades por el clima y por otro lado también se va a adaptar ese reglamento del Punto Limpio a la normativa Euro se está convirtiendo cuando mal en un pueblo premium medio mentalmente hablando estar en el mismo registro el medio ambiente es algo que nos tiene que preocupar ya ya no se preocupara hace muchos años pero ahora desde luego no podemos dejarlo de lado y nosotros por si nos vamos a tomar Española de Cambio por el clima y vamos a caminar regular como no el funcionamiento interno del Punto Limpio que esto al final los que vienes ayudar en el beneficio de los chinos y en el servicio en sí mismo y bueno con la nueva concesionaria y todo lo que estamos haciendo en el mundo del compostaje y demás yo creo que tanto eh también te está muy bien es una exigencia o y para todos los gobernantes del mundo y también hay que reconocer que cuando al mundo empresarial se le ofrece todas las condiciones en cuanto a suelo para poder instalarse crecer y generar empleo también es necesario albergar y ofrecer esas alternativas para que los entornos las ciudades y los Municipios puedan crecer decimos esto porque también ese aprobado recientemente reparcelatorio y la distribución de cargas y beneficios del polígono da Pasaxe de ahí de la zona de Gondomar pues si el viernes pasado pues se aprobó definitivamente ya y era un tema muy deseado y no queríamos acabar el año hacerlo y reparcelación como bien dice de criterios de beneficios y cargas para empezar a visitarte estamos ya con el pliego de licitación pues esas obras de urbanización yo creo que si no hay inconvenientes burocráticos en cosa de 6 meses podemos estar ya iniciando las mismas también desde aquí quiero agradecer como no la colaboración funcionarios municipales y también a la Xunta de Galicia en este caso que fue quién aprobó el proyecto sectorial en 2016 y quién hizo aprobó también el 2017 el proyecto de urbanización y no nos tocaba nosotros pues se reparte Lario lo probamos el viernes pasado y también como no agradecer la colaboración de la Asociación de Empresarios de a pasarse y a través de esa figura de asociación administrativa que crearon a dos estamos trabajando de una manera Junta coordinada instituciones etcétera para Cydia definitivamente también la fase 2 entre la Zona Franca con una inversión de más de 20000000 de euros por lo tanto magnífica noticia para cerrar el año y lo que toca es ponerse muy las pilas para que el semestre del año entrante sea mejor si cabe que esté y consolide lo que muchos proyectos en la mente o ya sobre proyectos en firme en el cajón para en cuanto se abra el presupuesto del próximo año empezar a cometer ejecutar esos trámites oportunos para que la pueden llegar a Gondomar es uno también de nuestros pilares fundamentales la reestructuración de viales en todas las parroquias y término municipal y en general la transformación de ellos será luego nuestra prioridad que tendrás que ir acompañado de esos nuevos Orzamentos que ya prácticamente tenemos ultimados y que yo espero que también a primeros de año podamos llevarlos a pleno no saquen desde luego de ese portamentos prorrogados de 2012 para tener investimentos necesarios para acompañar todas estas iniciativas que podremos se nos va el tiempo alcalde de Gondomar Paco Ferreira aquí desde los micrófonos de COPE Vigo le deseamos a todo el pueblo cuando malo en particular ya su familia las felices navidades oportunas en esta fecha por estar con nosotros